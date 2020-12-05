Оскаржені депутатами закони щодо «зеленого» тарифу відповідають Конституції — юристи

«Зелений» тариф — це спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії

У серпні 2020 року за позовом 47 народних депутатів з орбіти олігарха Ігоря Коломойського Конституційний суд відкрив провадження про конституційність закону про зелені тарифи.

Народні депутати оскаржили в Констутиційному суді України закони щодо «зеленого» тарифу, які насправді повністю відповідають Конституції України, вважать юристи Реанімаційного пакету реформ

РПР нагадує, що у липні 2020 року 47 народних депутатів звернулися до Конституційного Суду України щодо оскарження окремих положень Законів України «Про альтернативні джерела енергії» та «Про ринок електричної енергії», які стосувалися так званого «зеленого» тарифу.

«Зелений» тариф — це спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (наприклад, сонце, вітер і т.д.). Наявна політика «зеленого» тарифу є наслідком імплементації Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань, зокрема перед Європейським Союзом. Тому, якщо з цим тарифом «щось станеться», то це похитне інвестиційну привабливість України як надійного та передбачуваного партнера на енергетичному ринку, а також заподіє значні збитки для держави», - підкреслюють у РПР.

На думку експертів, ті положення Законів України, які стосувалися «зеленого» тарифу й щодо яких звернулися з оскарженням до КСУ народні депутати, відповідають Конституції України (є конституційними).

Також повідомляється, що про широкий висновок щодо цього питання, підготовлений експертами з конституційного права Центру політико-правових реформ Юлією Кириченко (співголовою Ради Коаліції РПР) та Олександром Марусяком, к.ю.н., погоджений членами спілки Коаліція РПР.

Нагадаємо, в серпні 2020 року за позовом 47 народних депутатів, що входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про зелені тарифи.

Роком раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.нет повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного Суду про конституційність виплати зелених тарифів на енергію з альтернативних джерел.

На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників «зеленої» електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.

На думку доктора юридичних наук, професора Ужгородського національного університету, радник Голови Конституційного Суду України (2008-2010) Михайла Савчина , парламент України мав повноваження на введення "зелених" тарифів, які зараз намагаються оскаржити в Конституційному Суді.