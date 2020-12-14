Останній великий техногігант залишив Кремнієву долину через високі податки

Oracle Corporation – американська корпорація-виробник програмного забезпечення, заснована в 1977 році. Її штат становить 135 тис. осіб

Компанія Oracle переїжджає до Техасу

Другий найбільший світовий виробник програмного забезпечення, корпорація Oracle, вирішила перенести свою штаб-квартиру з Каліфорнії в Техас.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Відтік корпорацій з Кремнієвої долини назрівав давно, а пандемія тільки довела, що географічне положення співробітників в сучасному світі відіграє не таку вже важливу роль», – повідомили в компанії.

При цьому компанія продовжить підтримувати роботу своєї колишньої штаб-квартири в Редвуд-Сіті і інших офісів в Санта-Моніці, Сіетлі, Денвері, Орландо, Флориді, Берлінгтон і Массачусетсі.

«Цей крок був зроблений на тлі прагнення Oracle скоротити витрати під час переходу від традиційного програмного забезпечення до хмарних обчислень. Це вже призвело до зниження доходів компанії протягом двох років», – пояснили в компанії.

Як зазначають в Oracle, велика частина співробітників компанії зможе самостійно вибирати місце для роботи або продовжити роботу з дому протягом повного або неповного робочого дня.

Oracle стала останньою великою технологічною компанією, яка покинула Каліфорнію через високі податки.

Як відомо, Oracle Corporation – американська корпорація-виробник програмного забезпечення, заснована в 1977 році. Станом на кінець травня її штат становив 135 тисяч осіб. Компанія розробляє системи управління базами даних, бізнес-додатки і хмарні сервіси.

Як відомо, глава Tesla і SpaceX Ілон Маск переїхав з Каліфорнії в Техас.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Маск переїде в Техас щоб заощадити мільярди на податку на прибуток. У Каліфорнії цей податок найвищий у США, в Техасі податку на рівні штату немає.

У Техасі вже розташовані один із заводів Tesla, один із комплексів SpaceX і штаб–квартира The Boring Company.

Рішення про переїзд з Кремнієвої долини ухвалила також компанія Hewlett Packard Enterprise.