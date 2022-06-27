Дефолт у Росії: Кремль зробив істеричну заяву

Путін традиційно мовчить, а його речник традиційно звинувачує Захід. А ще не визнає факт дефолту

Росія звинувачує Захід у крадіжці

Російська влада відмовилася визнавати факт дефолту держави-агресора за зовнішніми запозиченнями. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, «ще в травні був здійснений платіж у валюті», тож до Росії тут не може бути претензій. У якій саме валюті був здійснений платіж, речник Путіна не уточняв.

«Те, що Euroclear (європейський депозитарій, які обслуговував російські виплати – ред.) затримав ці кошти – це уже не наші проблеми», – категорично зазначив Пєсков.

Також він розкритикував замороження російських резервів на Заході. «Резерви заблоковані незаконно. Будь-які спроби використати ці резерви є незаконними, це, по суті, крадіжка», – наголосив прессекретар російського диктатора.

Разом з тим, Дмитро Пєсков визнав, що про спроби Кремля повернути собі заморожені на Заході державні резерви йому невідомо.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що сьогодні, 27 червня, у Росії вперше з 1918 року стався дефолт із суверенних боргових зобов'язань в іноземній валюті.

Експерти зазначають, що офіційно дефоот може бути і не оголошений, оскільки кредитори поки що планують якимось чином повернути власні кошти, позичені країні-агресору.