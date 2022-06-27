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    Політика

    Дефолт у Росії: Кремль зробив істеричну заяву

    Путін традиційно мовчить, а його речник традиційно звинувачує Захід. А ще не визнає факт дефолту - Дефолт у Росії: Кремль зробив істеричну заяву
    Путін традиційно мовчить, а його речник традиційно звинувачує Захід. А ще не визнає факт дефолту
    фото з російських ЗМІ

    Росія звинувачує Захід у крадіжці

    Російська влада відмовилася визнавати факт дефолту держави-агресора за зовнішніми запозиченнями. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

    За словами Пєскова, «ще в травні був здійснений платіж у валюті», тож до Росії тут не може бути претензій. У якій саме валюті був здійснений платіж, речник Путіна не уточняв.

    «Те, що Euroclear (європейський депозитарій, які обслуговував російські виплати – ред.) затримав ці кошти – це уже не наші проблеми», – категорично зазначив Пєсков.

    Також він розкритикував замороження російських резервів на Заході. «Резерви заблоковані незаконно. Будь-які спроби використати ці резерви є незаконними, це, по суті, крадіжка», – наголосив прессекретар російського диктатора.

    Разом з тим, Дмитро Пєсков визнав, що про спроби Кремля повернути собі заморожені на Заході державні резерви йому невідомо.

    Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що сьогодні, 27 червня, у Росії вперше з 1918 року стався дефолт із суверенних боргових зобов'язань в іноземній валюті.

    Експерти зазначають, що офіційно дефоот може бути і не оголошений, оскільки кредитори поки що планують якимось чином повернути власні кошти, позичені країні-агресору.

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    Теги: росія дефолт
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    Дефолт у Росії: Кремль зробив істеричну заяву