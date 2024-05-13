Чи допоможуть штрафи пришвидшити мобілізацію: нардеп назвав головну проблему

Народний депутат вважає, що мобілізаційна кампанія інформаційно була провалена від самого початку

«Все одно будуть люди, які зможуть заплатити один-два штрафи, а потім все одно заховатися»

Штрафи за ухилення від мобілізації покращать ситуацію, але стимулювати чоловіків йти на службу до війська точно не будуть. Таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв’ю «Телеграфу».

«Я взагалі вважаю, що механізм зі штрафами точно не буде стимулювати підвищення мобілізації. Тобто, так, він покращить мобілізацію. Та все одно будуть люди, які зможуть заплатити один-два штрафи, а потім все одно заховатися. Треба розуміти, що люди, які не хочуть воювати все одно будуть шукати як ухилятися», – переконаний депутат.

Федієнко вважає, що проблема полягає в іншому. На його думку, історія про мобілізаційну кампанію була інформаційно провалена від самого початку.

«Буцімто, якщо тебе мобілізують – обов’язково вб’ють, а якщо вже вручили повістку – обов’язково відправлять на «нуль», – зазначив він.

Нардеп зауважив, що на передову потрапляє лише 10-15% мобілізованих, а всі інші – займають посади за іншими спеціальностями, які на фронті потрібні не менше, ніж у цивільному житті. Він повідомив, що ЗСУ потребують й звичайних бухгалтерів, економістів, логістів та електриків. До того ж, додав депутат, жодному командиру не вигідно відправляти на нуль немотивованих людей.

Щодо того, чи не з’явиться в Україні постійний потік людей, які будуть сплачувати штрафи за неоновлені дані, Федієнко вважає, що це буде системно. «По-перше, розмір штрафу збільшується. Мова йде про штрафи у розмірі близько 25 тис., близько 50 тис. грн. Не кожен зможе сплачувати такі штрафи, які будуть передбачені. Тож, точно не буде потоку штрафів. По-друге, згідно з Адміністративним кодексом, після певного штрафу людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності», – наголосив депутат.

Нагадаємо, Рада проголосувала в цілому про внесення змін в Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП) планується встановити такі штрафи:

в мирний час – від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 000 до 25 500 гривень – для посадових і юридичних осіб;

повторно впродовж року – від 8500 до 11 900 гривень для громадян, від 25 500 до 34 000 гривень – для на посадових і юридичних осіб;

в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень для громадян, від 34 000 до 51 000 гривень – для на посадових і юридичних осіб.

До слова, українські правоохоронці розпочали майже 11,3 тис. кримінальних проваджень через ухилення від призову чи порушення військового обліку з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.