Пенсійний фонд розробив нові правила нарахування ЄСВ: хто платитиме більше

ПФУ розробив нові правила нарахування ЄСВ: сплачувати будемо більше

Влада хоче вивести «з тіні» зарплату та збільшити сплату ЄСВ

У Пенсійному фонді пропонують внести зміни до чинного закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», пише «Бухгалтер».

У Фонді вважають, що потрібно збільшити відрахування з зарплати директорів компаній. Тобто для керівників підприємств встановити мінімальний розмір ЄСВ з розрахунку трьох розмірів мінімальної заробітної плати.

Таким чином, якщо керівник отримує заробітну плату у розмірі трьох мінімальних зарплат, ЄСВ доведеться платити за три мінімалки (3×6500×22% = 4290 грн.).

Таким чином влада хоче вивести «з тіні» зарплату та збільшити сплату ЄСВ.

Також пропонується перевести осіб з інвалідністю, які отримують щомісяця понад 19500 грн (втричі вищі за мінімальну зарплату), на стандартну ставку єдиного соціального внеску у 22% від зарплати (від 4290 грн).

Для тих організацій, де зарплати не перевищують встановлену планку, збережуться пільгові ставки ЄСВ, які існують зараз:

8,41% від зарплати, якщо на підприємстві працюють особи з інвалідністю;

5,5% - для спеціалізованих організацій, де працівників з інвалідністю не менше 50%;

5,3% - для всеукраїнських громадських організацій та підприємств осіб з інвалідністю, (наприклад, товариства глухих, товариства сліпих), де понад 50% працівників мають інвалідність.

За даними Пенсійного фонду, чисельність застрахованих осіб з інвалідністю у вересні 2021 року становила 452,6 тис. осіб.

Відповідно до аналізу реєстру застрахованих осіб, 413 людей з інвалідністю мають від 5 до 47 робочих місць (деякі у різних регіонах). Зокрема, 346 людей працюють у 5−10 страхувальників, 58 — у 11−30 страхувальників, 3 особи мають 35−39 робочих місць, 1 людина працює у 47 страхувальників.

У разі ухвалення цей документ набуде чинності вже наступного дня після опублікування.

Нагадаємо, оподаткування доходів може відбуватися за іншою схемою: роз'яснення Гетманцева.

Також Гетманцев розкрив деталі нового закону про податки за додатковий заробіток.

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