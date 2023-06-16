Бойовики РФ повернулися на позиції, які були підтоплені через підрив Каховської ГЕС

Окупанти посилили обстріли у Херсонській області

Російська бойовики повернулася на колишні позиції, які були підтоплені через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині. Через це знову зросла інтенсивність обстрілів Херсонської області. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Російські військові починають повертатися на ті позиції, які відкрилися від великої води, та посилюють обстріли. Зокрема вночі на 16 червня їх було близько 40 в нашій зоні відповідальності. Для нічного періоду це досить висока інтенсивність», – зазначила Гуменюк.

Речницю додала, що окупанти повертають мінометні розрахунки на позиції. Хоча зараз ворожі війська здебільшого використовують важку артилерію та РСЗВ.

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«Поява таких одиниць на тих позиціях, які були полишені ними, нами не залишається непоміченою. І за минулу добу ми відмінусували три великі гармати, які завдавали удару великими калібрами по правому берегу», – зазначила вона.

Триває 478-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні - задіяла два іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.