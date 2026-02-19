Головна Світ Політика
Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН: про що говорили (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Під час розмови сторони обговорили наслідки російських ударів по українській енергосистемі
фото: скрин з відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним Верховним комісаром ООН у справах біженців Бархамом Саліхом

Сьогодні, 19 лютого, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН Бархамом Саліхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі. 

Повідомляється, що під час розмови сторони обговорили наслідки російських ударів по українській енергосистемі та потребу в додатковій допомозі для населення.

«Обговорили наслідки постійних російських обстрілів української енергосистеми та необхідну нашим людям допомогу. Потрібно більше тиску, щоб зупинити ці обстріли та більше підтримки для наших людей»,– повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави також подякував за візит та підтримку України в період активних обстрілів.

«Ми дуже цінуємо вашу підтримку протягом усього цього періоду. Сподіваюся, що можемо розраховувати на її продовження», – зазначив Зеленський. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, присвячений критичній ситуації з тепло- та електропостачанням у регіонах. Головною темою обговорення став план «великої перебудови» енергозабезпечення громад на наступний опалювальний сезон, який базуватиметься на успішних кейсах децентралізації та захисту об’єктів у прифронтових областях. 

Президент заслухав доповіді про хід відновлювальних робіт у регіонах, де ситуація залишається найбільш напруженою через постійні обстріли та складні погодні умови.

