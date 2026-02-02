Головна Київ Новини
У Києві 2 лютого 2026 року скасовано екстрені відключення світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Києві 2 лютого 2026 року скасовано екстрені відключення світла
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Наразі у місті діють тимчасові графіки відключень світла

Екстрені відключення електроенергії у столиці не застосовуються. Наразі в місті знову діють тимчасові графіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yasno.

О 10:04 енергетики поінформували про введення екстрених відключень світла у Києві та області. Цей захід був вимушеним кроком, необхідним для балансування енергосистеми та запобігання аварійним ситуаціям.

Нагадаємо, у понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу, 31 січня.

Як повідомлялося, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Теги: відключення відключення світла електроенергія енергетика

