Президент США пояснив, навіщо запроваджує мита проти інших країн

Американський лідер запевнив, що Сполучені Штати «підтримують весь світ на плаву»

Президент США Дональд Трамп стверджує, що використовував мита, зокрема, для того, щоб стабілізувати ринок ліків. Вони потрібні, аби забезпечити американцям доступ до товарів без необхідності переплачувати в десятки разів, як це роблять деякі інші країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Глава Білого дому пригадав, як в одній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном погрожував ввести мита на французькі товари, якщо Макрон не погодиться з вимогами Трампа щодо цін на ліки. «США не збираються субсидувати весь світ. Ми будемо платити за найнижчою ціною в усьому світі», – заявив він.

Трамп наголосив, що завдяки його політиці ціни на ліки знизяться всюди. Він знову заявив, що ввів їх для різних країн з великим економічним дефіцитом. «Ви всі берете участь у цьому, в деяких випадках стаєте жертвами, але в підсумку це справедливо, і більшість з вас це розуміють», – сказав очільник США.

Президент США наголосив, що в деяких випадках, наприклад, зі Швейцарією, він спочатку ввів 30% тариф, а потім знизив його, тому що не хоче завдавати людям шкоди. За його словами, США «підтримують весь світ на плаву».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожує підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою погодитися на її продаж Сполученим Штатам. Телеканал CNBC проаналізував, які сфери постраждають найбільше від нових американських мит.

Трамп пообіцяв до 1 лютого ввести 10% мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії, посиливши тиск з метою приєднання Гренландії, самокерованої датської території, до складу Сполучених Штатів. З 1 червня мита на товари з цих країн зростуть до 25%, заявив Трамп.

До слова, нове дослідження Кільського інституту світової економіки свідчить про те, що основний тягар імпортних мит, запроваджених Дональдом Трампом, лягає на плечі американських споживачів та імпортерів.