Європейські лідери завершили екстрену зустріч у Брюсселі щодо Гренландії

Європейські лідери завершили екстрену зустріч у Брюсселі. Політики збирались, щоб обговорити останні заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Про це повідомляє CNN, пише «Главком».

Лідери країн Європейського Союзу обговорили спільну позицію та подальші кроки у відповідь на ці висловлювання, які викликали занепокоєння серед європейських столиць.

Зустріч відбулася у закритому форматі, подробиці дискусій наразі не розголошуються.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна має чіткі «червоні лінії» у діалозі зі Сполученими Штатами щодо Гренландії, і питання суверенітету не підлягає обговоренню.

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії. Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

Як повідомлялося, високопосадовці країн-членів Альянсу розглядають варіант врегулювання «гренландського питання» шляхом надання Сполученим Штатам повного контролю над окремими ділянками острова.

«Главком» також писав, що високопоставлений європейський чиновник сказав, що багато його колег згодні з тим, що порядок, встановлений після Другої світової війни, закінчився. За його словами, захоплення земель президентом США Дональдом Трампом змінить глобальну політику.