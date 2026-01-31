Збільшення прайс-кепів дозволило ефективніше використовувати імпортні перетини – дані ExPro

Після підвищення прайс-кепів імпорт електроенергії в Україну зріс на 41% – аналітика

Підвищення прайс-кепів на короткострокових сегментах ринку електроенергії дало відчутний результат у вигляді зростання імпорту. Про це йдеться в аналітиці ExPro Electricity.

За розрахунками ExPro, після підвищення цінових обмежень середньодобовий імпорт електроенергії зріс на 41% – до 33,9 тис. МВт·год. Порівняння здійснювалося за періоди 1–17 січня 2026 року та 18–30 січня 2026 року. У січні також було зафіксовано рекордний показник імпорту за добу – 41,9 тис. МВт·год.

Аналітики зазначають, що разом зі зростанням обсягів імпорту суттєво підвищився рівень використання міждержавного перетину. Збільшилася кількість годин, коли імпортні потужності використовуються на повні 100%, насамперед у денні години та у вечірній пік.

У погодинному розрізі найбільше зростання імпорту відбулося саме в денні години – з 8:00 до 17:00. За оцінками ExPro, у цей період обсяги імпорту зросли на 50–135% порівняно з першою половиною місяця.

Саме на ці години Регулятор підвищив граничні ціни, що й забезпечило додаткову економічну мотивацію для імпорту.

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку з 17 січня 2026 року, на добу постачання 18 січня. У результаті верхній прайс-кеп на всі години на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку було підвищено до 15 000 грн/МВт·год. На балансуючому ринку максимальна гранична ціна встановлена на рівні 16 000 грн/МВт·год, мінімальні граничні ціни залишаються на технічному рівні.