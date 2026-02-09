Головна Гроші Економіка
Підвищення прайс-кепів усунуло ключові економічні бар’єри для імпорту – ЄУЕА

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Прайс-кепи тривалий час залишалися ключовим економічним обмеженням для імпорту електроенергії
фото: depositphotos.com

Перегляд прайс-кепів швидко зняв економічні бар’єри для імпорту – Верещинська

Перегляд прайс-кепів на ринку електроенергії у січні став правильним і своєчасним рішенням, яке майже одразу дало відчутний результат у вигляді зростання імпорту та покращення ситуації в енергосистемі. Про це заявила Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-українського енергетичного агентства.

За її словами, саме прайс-кепи тривалий час залишалися ключовим економічним обмеженням для імпорту електроенергії.

«Насправді, буквально нещодавно в січні відбувся перегляд прайс-кепів. Це цінові обмеження на ринку електроенергії, які зазвичай були основним економічним фактором, який трішки стримував імпорт», – зазначила Верещинська.

Вона пояснила, що через чинні раніше обмеження Україна не могла повною мірою використовувати доступні технічні можливості імпорту.

«Тобто ми не могли використовувати там ті доступні потужності, які у нас є технічно через економічні обмеження», – сказала експертка.

Після перегляду прайс-кепів ситуація суттєво змінилася. «Зараз ця ситуація значно змінилася через перегляд цінових обмежень Регулятору. І власне, це майже відразу показало результат. Імпорт дуже сильно збільшився», – наголосила Верещинська.

Вона також звернула увагу, що паралельно з економічними змінами зросли й технічні можливості для імпорту.

«Більше того, в січні також збільшилась і технічна пропускна спроможність. Тобто зараз у нас є і технічно більше можливостей це робити, і економічно немає обмежень», – зазначила директорка агентства.

За її словами, сукупний ефект цих рішень уже відчутний для енергосистеми. «Тому ситуація значно покращилася. В січні Україна імпортувала прям вже історичні максимуми і тому, власне, це залишається дуже важливим, підтримуючим фактором для нашої енергосистеми», – наголосила Верещинська.

Раніше директор Центр досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії дозволило суттєво наростити використання імпортного потенціалу України.

енергетика імпорт електроенергія

