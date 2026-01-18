На Київщині 18 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла

Відключення електроенергії спричинене пошкодженням інфраструктури внаслідок ворожої атаки, а також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж

На Київщини 18 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Через ситуацію в енергосистемі графіки відключень на Київщині не діють. Ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки всіх жителів області», – зазначили у ДТЕК.

Як відомо, будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури, тому світло там не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, уряд і штаб з ліквідації наслідків ворожих обстрілів ухвалили та протокольно оформили всі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури.

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення. Про це заявив мер міста Віталій Кличко за результатами засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у столиці запроваджено важливі винятки для поїздок у таксі та походів до «пунктів незламності».

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про запровадження оновлених правил, які діють від 17 січня 2026 року.

Комендантську годину не скасовано, проте з’явилися життєво необхідні винятки. Киянам та гостям міста вночі дозволено:

прямувати до «пунктів незламності» – пішки, на власному авто або на таксі.

діставатися додому з вокзалу – це стосується випадків, коли потяг прибув із запізненням, або якщо ви вимушені пересуватися містом через форс-мажор.

«Для киян це означає прості й важливі речі: вночі дістатися додому, у тому числі з поїзда, що прибув із запізненням, та можливість у будь-який час знайти тепло, світло і допомогу», – пояснив Ткаченко.

Згідно з рішенням Ради оборони, «пункти незламності» переходять на цілодобовий режим роботи. Це стосується не лише муніципальних локацій, а й відповідального бізнесу, який зареєстрований на мапі пунктів.