Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині 18 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині 18 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
колаж: glavcom.ua

Відключення електроенергії спричинене пошкодженням інфраструктури внаслідок ворожої атаки, а також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж

На Київщини 18 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Через ситуацію в енергосистемі графіки відключень на Київщині не діють. Ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки всіх жителів області», – зазначили у ДТЕК.

Як відомо, будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури, тому світло там не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, уряд і штаб з ліквідації наслідків ворожих обстрілів ухвалили та протокольно оформили всі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури.

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення. Про це заявив мер міста Віталій Кличко за результатами засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у столиці запроваджено важливі винятки для поїздок у таксі та походів до «пунктів незламності».

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про запровадження оновлених правил, які діють від 17 січня 2026 року. 

Комендантську годину не скасовано, проте з’явилися життєво необхідні винятки. Киянам та гостям міста вночі дозволено:

  • прямувати до «пунктів незламності» – пішки, на власному авто або на таксі.
  • діставатися додому з вокзалу – це стосується випадків, коли потяг прибув із запізненням, або якщо ви вимушені пересуватися містом через форс-мажор.

«Для киян це означає прості й важливі речі: вночі дістатися додому, у тому числі з поїзда, що прибув із запізненням, та можливість у будь-який час знайти тепло, світло і допомогу», – пояснив Ткаченко.

Згідно з рішенням Ради оборони, «пункти незламності» переходять на цілодобовий режим роботи. Це стосується не лише муніципальних локацій, а й відповідального бізнесу, який зареєстрований на мапі пунктів.

Читайте також:

Теги: Київщина електроенергія відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці вилучили, після чого провели контрольоване знищення небезпечної знахідки
На Київщині виявлено російський дрон з бойовою частиною (фото)
14 сiчня, 12:04
На фото, ймовірно, момент влучання у Дніпрі
У Дніпрі пролунали вибухи, виникли проблеми зі світлом
10 сiчня, 01:20
Лікарка особливо зауважила, що ні в якому разі не можна дозволяти лікам замерзати
Як зберігати ліки під час блекаутів: ознаки того, що препарати зіпсовані
5 сiчня, 08:30
У місті Васильків внаслідок необережного поводження з газом стався потужний вибух
Намагався розпалити плиту газом: у Василькові пенсіонер опинився під уламками власного будинку
30 грудня, 2025, 12:40
Як будуть вимикати світло 30 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 30 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
29 грудня, 2025, 18:13
Аварійні відключення світла 24 грудня 2025 року введено у деяких регіонах
Аварійні відключення світла 24 грудня 2025 року введено у деяких регіонах
24 грудня, 2025, 11:24
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини
22 грудня, 2025, 09:53
Сонячні панелі приносять не тільки користь, а й проблеми
Сонячні панелі у кризі: що відомо про глобальні збитки
19 грудня, 2025, 13:55
В Орлі уражено ТЕЦ
У Росії пролунали вибухи: в Орлі виникли проблеми зі світлом
19 грудня, 2025, 02:25

Новини

На Київщині 18 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
На Київщині 18 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
Київський костел святого Миколая став «теплим куточком» для містян
Київський костел святого Миколая став «теплим куточком» для містян
Глава КМВА закликав допомагати безпритульним тваринам під час холодів
Глава КМВА закликав допомагати безпритульним тваринам під час холодів
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оновлено правила комендантської години: влада повідомила деталі
У Києві оновлено правила комендантської години: влада повідомила деталі
У Києві 9-річні подружки зібрали валізи та вирушили в «подорож», їх розшукала поліція
У Києві 9-річні подружки зібрали валізи та вирушили в «подорож», їх розшукала поліція

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Сьогодні, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua