Аварійні відключення світла запроваджено 28 січня 2026 року у деяких областях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Аварійні відключення світла запроваджено 28 січня 2026 року у деяких областях
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Під час аварійних відключень звичні графіки світла не діють

У кількох областях України 28 січня 2026 року запроваджені аварійні відключення електроенергії. Вони зумовлені складною ситуацією в енергосистемі через наслідки російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням «Укренерго».

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше повідомлялося, що Київ невдовзі повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими. 

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

