Підвищення тарифу на передачу електроенергії лише поглибить кризу у економіці – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Підвищення тарифу на передачу електроенергії лише поглибить кризу у економіці – ЗМІ
Заплановане підвищення тарифів лише поглибить кризу промисловості, заявили представники металургійної галузі
фото: depositphotos.com

Підвищення тарифу на передачу електроенергії за умов падіння споживання суперечить ринковій логіці – ЗМІ

Промислові підприємства закликали НКРЕКП не підвищувати тарифи «Укренерго» на передачу та диспетчеризацію електроенергії, вказуючи на критичне зростання собівартості виробництва. На засіданні регулятора представники металургійної галузі заявили, що вартість електроенергії у структурі витрат сягає 50%, а заплановане підвищення тарифів лише поглибить кризу промисловості. Вони наголосили, що підвищення цін за умов падіння споживання суперечить ринковій логіці, та запропонували заморозити тарифи на час воєнного стану. Про це пише «Комерсант». 

«Кожен представник державної монополії або вже підвищив тарифи, або збирається це зробити. І кожен каже, що це «для виживання». Але коли всі роблять це одночасно, промисловість отримує постійне зростання собівартості», – пояснив виданню директор GMK Center, голова Комітету промислової екології Європейської Бізнес Асоціації Станіслав Зінченко.

За його словами, ситуація, коли державні монополії прагнуть прибутковості, а бізнес змушений працювати зі збитками, викликає питання, адже якщо монополії підвищують тарифи, то бізнес скорочує активність. І тоді прибуток все одно падає.

Він закликав уряд створити державні інструменти підтримки енергоємних і експортно орієнтованих галузей, які забезпечують податкові надходження та валютну виручку.

Як відомо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії у 2026 році в розмірі 786,74 грн/МВт·год (без ПДВ), що на 14,6% вище чинного тарифу. Окрім того, НКРЕКП планує збільшити тариф на диспетчеризацію на 11,3%, до 110,15 грн/МВт·год.

В свою чергу, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали уряд та НКРЕКП утриматися від підвищення тарифів, та провести міжнародний аудит Укренерго, адже розрахунки, які надала компанія, містять суперечності.

Теги: НКРЕКП тарифи промисловість Укренерго підвищення цін енергетика

