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«Укрзалізниця» вдвічі збільшила ліміти інтернету у швидкісних поїздах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» вдвічі збільшила ліміти інтернету у швидкісних поїздах
Інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті
фото з відкритих джерел

З моменту запуску Wi-Fi у поїздах Інтерсіті ним скористалися 750 тис. пасажирів

«Укрзалізниця» збільшила до двох гігабайтів безплатного трафіку інтернету на швидкості 10 Мб/с у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначається, інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті: 10 Hyundai, двох Skoda, двох «Тарпанах» та двох українських фірмових швидкісних міжрегіональних поїздах.

З моменту запуску Wi-Fi у поїздах Інтерсіті ним скористалися 750 тис. пасажирів – фактично кожен другий пасажир швидкісних поїздів. Загальний обсяг трафіку перевищив 2,3 петабайта.

Найактивніші користувачі Wi-Fi їздять маршрутами №⁠⁠741/742 та №777/778 Київ – Львів, де в середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» у вересні запустила Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Відтепер 10 поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два поїзди з вагонами МПЛТ (Міжрегіональний поїзд локомотивної тяги) обладнані системами доступу до інтернету.

Як під'єднатися до Wi-Fi в потязі

  1. Під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test.
  2. Після доєднання до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.
  3. Користуйтеся безкоштовними 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

Поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.

До слова, станом на жовтень з початку запуску Wi-Fi в Інтерсіті+ в тестовому режимі, ним вже скористалися 500 тис. пасажирів «Укрзалізниці».

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Теги: Укрзалізниця інтернет потяг

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