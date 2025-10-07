Головна Вінниця Новини
На Вінничині перед судом постане директор підприємства, який ухилявся від сплати понад 27 млн грн ренти

Максим Бурич
На Вінничині перед судом постане директор підприємства, який ухилявся від сплати понад 27 млн грн ренти
Підприємство мало виробляти та сплачувати рентну плату з вартості реалізації товарної продукції
До державного бюджету не надійшло понад 27 млн грн рентної плати від реалізації гранітної продукції

Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування та скерував до суду обвинувальний акт стосовно директора гірничовидобувного підприємства на Вінниччині. Його звинувачують в організації схеми ухилення від сплати рентної плати за користування надрами на понад 27 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Директору інкриміновано умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Слідство встановило, що в період з 2020 по 2024 рік підприємство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, здійснювало видобування граніту на території Вінницької області.

Згідно з дозволом, підприємство мало виробляти та сплачувати рентну плату з вартості реалізації товарної продукції – бутового каменю та щебеню.

Проте директор організував продаж видобутої продукції пов’язаній структурі за штучно заниженими цінами – від 40 до 90 грн за тонну. У подальшому ця пов'язана компанія перепродавала товар будівельним компаніям вже за ринковими цінами.

У результаті цієї схеми, під час якої було реалізовано близько 7,5 млн м3 гранітної продукції, до державного бюджету не надійшло понад 27 млн грн рентної плати.

Досудове розслідування у справі здійснювали детективи Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо, аграрії Вінниччини зібрали зернові та зернобобові з понад 434 тис. га і намолотили понад 2,4 млн тонн зерна. Середня врожайність цьогоріч склала 55,6 ц/га, що перевищує минулорічні показники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласна військову адміністрацію.

Завершено збирання пізніх круп’яних культур – гречки та проса. Середня врожайність гречки становить 15,8 ц/га, а проса – 37 ц/га, що вище за минулорічні результати.

