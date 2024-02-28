Податкова не повністю відшкодовує ПДВ громадянам: інфографіка

Суми до відшкодування зменшились майже у півтора рази

Податок на додану вартість (ПДВ) склав п'яту частину від усіх доходів до держбюджету у 2023 році. Усі платники ПДВ мають право на відшкодування цього податку. Проте лише 63% від запитаного відшкодування ПДВ було виплачено Державною Податковою службою (ДПС) у 2023 році. Про це повідомляє Опендатабот.

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Торік ПДВ з ввезених товарів склав 366,2 млрд грн – збільшився в 1,4 рази порівняно з першим роком повномасштабної війни. Це майже стільки ж, як у 2021 році – 380,7 млрд грн.

Натомість внутрішній ПДВ – тобто податок на товари, що вироблені в країні – виріс на 10% до 2021 року.

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Опендатабот

Ситуація з відшкодування ПДВ у 2023 році трохи покращилась, проте все ще не сягла довоєнних показників. Так, минулоріч Податкова повернула 63% від сум, заявлених до відшкодування – майже 78,5 млрд грн. Це у 1,6 разів менше, ніж у 2021 році. Варто зазначити, що і суми до відшкодування зменшилися в 1,4 рази у порівнянні до того ж довоєнного року.

Опендатабот

Загалом, найгірші показники відшкодування ПДВ за останні 4 роки зафіксовано у 2022 році – лише 48% від затребуваних сум, а найкращі – у ковідному 2020-му: 97% від запитаного.

Минулоріч ПДВ з вітчизняних товарів, з урахуванням відшкодування, склав 8,6% бюджету, а ПДВ з імпортних товарів – 11,5%. На ПДВ припадає 20% від усіх доходів до держбюджету у 2023 році. Для порівняння, у 2022 році ПДВ приносив державній казні 25% доходу.

Нагадаємо, податкові дані українців зберігатимуть на території Польщі. Рішення між країнами ухвалено з безпекових міркувань.

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