Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Податкова не повністю відшкодовує ПДВ громадянам: інфографіка

Катерина Іванова
glavcom.ua
Податкова не повністю відшкодовує ПДВ громадянам: інфографіка
Лише 63% запитаного ПДВ відшкодувала Податкова торік
фото з відкритих джерел

Суми до відшкодування зменшились майже у півтора рази

Податок на додану вартість (ПДВ) склав п'яту частину від усіх доходів до держбюджету у 2023 році. Усі платники ПДВ мають право на відшкодування цього податку. Проте лише 63% від запитаного відшкодування ПДВ було виплачено Державною Податковою службою (ДПС) у 2023 році. Про це повідомляє Опендатабот.

Торік ПДВ з ввезених товарів склав 366,2 млрд грн – збільшився в 1,4 рази порівняно з першим роком повномасштабної війни. Це майже стільки ж, як у 2021 році – 380,7 млрд грн. 

Натомість внутрішній ПДВ – тобто податок на товари, що вироблені в країні – виріс на 10% до 2021 року.

Податкова не повністю відшкодовує ПДВ громадянам: інфографіка фото 1
Опендатабот

Ситуація з відшкодування ПДВ у 2023 році трохи покращилась, проте все ще не сягла довоєнних показників. Так, минулоріч Податкова повернула 63% від сум, заявлених до відшкодування – майже 78,5 млрд грн. Це у 1,6 разів менше, ніж у 2021 році. Варто зазначити, що і суми до відшкодування зменшилися в 1,4 рази у порівнянні до того ж довоєнного року.

Податкова не повністю відшкодовує ПДВ громадянам: інфографіка фото 2
Опендатабот

Загалом, найгірші показники відшкодування ПДВ за останні 4 роки зафіксовано у 2022 році – лише 48% від затребуваних сум, а найкращі – у ковідному 2020-му: 97% від запитаного. 

Минулоріч ПДВ з вітчизняних товарів, з урахуванням відшкодування, склав 8,6% бюджету, а ПДВ з імпортних товарів – 11,5%. На ПДВ припадає 20% від усіх доходів до держбюджету у 2023 році. Для порівняння, у 2022 році ПДВ приносив державній казні 25% доходу.

Нагадаємо, податкові дані українців зберігатимуть на території Польщі. Рішення між країнами ухвалено з безпекових міркувань.

Стало відомо, скільки нових мільйонерів з'явилося в Україні торік.

Читайте також: 

Теги: податки ПДВ компенсація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України зауважив, що для негайного повернення громадян призивного віку потрібен відповідний закон
«Питання справедливості». Зеленський хоче, щоб чоловіки призивного віку повернулися з-за кордону
29 сiчня, 10:49
Українські селяни вміють гуртуватися заради спільних цілей
Бебібум на замовлення. П’ять історій порятунку українського села соціум
Вчора, 15:15
Сума податку становить 25 тисяч гривень
Транспортний податок: скільки потрібно платити та за які автомобілі (перелік)
5 лютого, 14:25
Велика кількість чоловіків перебувають «у тіні» – про них державі відомо лише податковий номер
Скільки чоловіків призовного віку перебувають «у тіні»: інфографіка
19 лютого, 09:05
Для країн Східної та Південно-Східної Європи низькі податки є способом залучення іноземних інвестицій
Європейські податки: мешканці яких країн платять державі найбільше
9 лютого, 19:27
За словами глави України, відповідне доручення він дав уряду
Зеленський пропонує повертати гроші за купівлю українських товарів
26 лютого, 15:16
Перевірки порядку проведення розрахункових операцій проводяться і у вихідні дні
У Буковелі податківці на лижах проводять перевірки кафе
8 лютого, 12:15
Ймовірно, ці чоловіки користуються готівкою чи чужими картками
В Україні нараховано мільйон чоловіків-«примар»
15 лютого, 20:20
Закон про мобілізацію повинен бути справедливим для всіх громадян України, вважає Данілов
Данілов назвав дві обов'язкові складові закону про мобілізацію
17 лютого, 16:28

Економіка

Податкова не повністю відшкодовує ПДВ громадянам: інфографіка
Податкова не повністю відшкодовує ПДВ громадянам: інфографіка
Прикордонна служба повідомила, чи приєднаються польські перевізники до блокади кордону
Прикордонна служба повідомила, чи приєднаються польські перевізники до блокади кордону
Уряд затвердив зображення позначки «Зроблено в Україні»
Уряд затвердив зображення позначки «Зроблено в Україні»
Міноборони уклало перший прямий контракт зі шведським виробником
Міноборони уклало перший прямий контракт зі шведським виробником
Зеленський пропонує повертати гроші за купівлю українських товарів
Зеленський пропонує повертати гроші за купівлю українських товарів
Блокада кордону. Економіст знайшов причину непорозумінь між українцями та поляками
Блокада кордону. Економіст знайшов причину непорозумінь між українцями та поляками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Путін вирішив влаштувати Навальному «веселий» похорон
19K
Вибухи і трактори на вулицях Варшави: польські фермери протестують (фото, відео)
9386
Московська церква в Україні просить молитися за митрополита, який підтримував агресію
6387
Санкції змушують Кремль йти на принизливий крок
6287
«Щодня прокидаюсь і дякую Хорватії». Історія українських біженців, що осіли на Балканах
5070
Одна із федеральних земель Німеччини вигадала, яку роботу дати лінивим біженцям

Новини

Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Сьогодні, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Сьогодні, 00:00
Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Вчора, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Вчора, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Вчора, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua