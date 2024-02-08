У Буковелі податківці на лижах проводять перевірки кафе

Торговий виторг на гірськолижному курорті у січні 2024 року склав майже 1 млрд грн (що удвічі більше, ніж торік)

Податківці Івано-Франківщини перевіряють господарські об’єкти на гірськолижному курорті «Буковель» щодо порядку проведення розрахункових операцій. У ході перевірок охоплено також і заклади громадського харчування, розміщені на верхніх точках витягів та перехрестях гірськолижних трас. Про це інформують в ГУ ДПС в Івано-Франківській області.

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Так, з початку 2024 року проведено 91 фактичну перевірку господарських об’єктів, розташованих в районі гірськолижного курорту «Буковель», за результатами яких до суб’єктів господарювання за недотримання норм законодавства, а саме непроведення операцій через РРО застосовано 3,2 млн грн штрафів.

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) – пристрій, який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу.

Поза увагою податківців не залишаються платники податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та в основному здійснюють діяльність у сфері громадського харчування та наданні послуг з розміщення на тимчасове проживання в готелях та садибах. Протягом 2024 року перевірено 38 таких платників єдиного податку до яких застосовано майже 2,6 млн грн штрафів.

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Найтиповішими порушеннями є непроведення операцій через РРО. Крім того, встановлено порушення аптечним закладом порядку ведення обліку товарних запасів та відповідно здійснення продажу не облікованих товарів.

У Буковелі податківці на лижах приїхали з перевірками до кафе на вершинах фото: ДПС

Окрім того, податківці виявили п'ять випадків здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації та ще чотири факти торгівлі алкогольними та тютюновими виробами без відповідних ліцензій. Відтак спільно з працівниками Нацполіції з незаконного обігу вилучено підакцизну продукцію. Також податківці зафіксували п'ять випадків недотримання підприємцями норм трудового законодавства, а саме неофіційне працевлаштування найманих працівників.

До слова, на курорті Буковель торговий виторг у січні 2024 року склав майже 1 млрд грн та перевищив грудневий виторг майже на 400 млн грн.

Варто зазначити, що у порівнянні з січнем 2023 року виторг зріс удвічі. Досягти зазначених показників вдалось завдяки системному комплексу заходів, проведених податківцями, таких як індивідуальна роз’яснювальна та контрольно-перевірочна робота.

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Нагадаємо, рішенням РНБО правоохоронним органам рекомендовано впродовж трьох місяців утримуватися від дій, які можуть перешкодити або негативно впливати на роботу українських підприємств. Влада озвучила, як збирається стабілізувати ситуацію довкола українських підприємців.

Як відомо, наприкінці року Рада скасувала мораторій на податкові перевірки бізнесу. Перевірки виробників тютюну, палива, алкоголю, грального бізнесу та надавачів фінансових послуг залишаються у пріоритеті.

Державна податкова служба України опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік. Усього податківці вирішили провести понад 3 тис. планових перевірок. Щомісяця ДПС планує опрацьовувати до 100 ФОПів.

Найбільше перевірок припадає на підприємства агросектору (вирощування зернових) та гуртову торгівлю паливом. Зацікавлені податківці й в посиленому контролі за неспеціалізованою гуртовою торгівлею, будівництвом житлових і нежитлових будівель, вантажним автомобільним транспортом, роздрібною торгівлею (зокрема, пальним, харчовими продуктами), наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. А також під пильним контролем торговці деревиною і будівельними матеріалами та виробники електроенергії.