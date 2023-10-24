Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Міжнародні компанії BlaBlaCar, Busfor та Shutterstock сплатили росії понад $5 млн податків у 2022 році

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Міжнародні компанії BlaBlaCar, Busfor та Shutterstock сплатили росії понад $5 млн податків у 2022 році
Більшість компаній демократичного світу пішли з РФ
фото з відкритих джерел

Три міжнародні компанії сплатили у 2022 році приблизно 306 млн рублів податків до бюджету держави-спонсора тероризму

Компанії BlaBlaCar та Busfor, які належать французькій Comuto SA та продовжують працювати в Україні та рф, сплатили до російського бюджету 118,3 млн рублів у 2022 році. Це еквівалентно 58 «шахедам», якими рф атакує Україну.

Про це йдеться у розслідуванні РБК-Україна.

У 2022 році BlaBlaCar в Росії отримав прибуток у майже 340 млн рублів, а також збільшив дохід в 1,7 рази у порівнянні з 2021 роком. Російський Busfor збільшив дохід у 2022 році в 1,6 разів – до 149,1 млн рублів. Відтак сумарний прибуток обох російських структур Comuto SA склав майже 270 млн рублів. Компанії мають єдиного директора Алєксєя Скоробогатова. Французькі журналісти закидають йому тісні зв’язки з великим російським бізнесом і владою.

Також міжнародна система бронювання у сфері туризму Amadeus IT Group, яка так само продовжує працювати в двох країнах, сплатила до держбюджету країни-агресора у 2022 році податків та взносів на сумму 110,8 млн руб.

Маркетплейс з продажу зображень Shutterstock (США) теж продовжує отримувати дохід в росії та дозволяє заробляти росіянам: за 2022 рік компанія сплатила 77,2 млн руб. до бюджету рф.

Міжнародні компанії BlaBlaCar, Busfor та Shutterstock сплатили росії понад $5 млн податків у 2022 році фото 1

За оцінками редакції, загалом ці три компанії сплатили у 2022 році приблизно 306 млн рублів ($5,1 млн) податків до бюджету держави-спонсора тероризму. Це сума, яка може профінансувати близько 5000 артилерійських пострілів по українським військовим, це – 150 іранських дронів, які щодня руйнують Одещину, Миколаївщину, Харківщину, Дніпропетровщину та інші області.

Також компанії не є гарантовано безпечними щодо персональних даних українців. Низка експертів виказали ймовірність злиття інформації російській владі та спецслужбам, йдеться у розслідуванні РБК.

Наприклад, послугами сервісу BlaBlaCar у різних країнах користується біля 100 млн людей, з них 8 млн українців. Автобусні поїздки по онлайн-системі GDS продаються як через окремий сайт Busfor, так і через BlaBlaCar як інтегруючу платформу. Станом на 2019 рік, автобусний сервіс об’єднував рейси понад 7000 перевізників, щомісячно ним користувалось 7 млн пасажирів.

Національне агентство з питань запобігання корупції поки не включило компанії BlaBlaCar, Busfor та Shutterstock в перелік міжнародних спонсорів. Їхній статус у рейтингу KSE Institute «вичікують».

Теги: росія бізнес санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Курській області РФ частково зникло світло після обстрілу
У Курській області РФ частково зникло світло після обстрілу
22 жовтня, 17:40
Вогнеборець гасить пожежу, а бризки від брандспойта утворюють веселку
Фото про надію: рятувальники показали світлину тижня
22 жовтня, 13:14
Упродовж 10-13 жовтня в Авдіївці навіть перестали рахувати кількість масованих обстрілів – їх було дуже багато
Шоста доба активних штурмів: влада повідомила про ситуацію в Авдіївці
15 жовтня, 18:44
Колишній офіцер-зрадник у 2015 році переїхав до Росії
Колишній офіцер-розвідник підозрюється у роботі на Росію
14 жовтня, 06:31
У кафе в селі Гроза, в яке росіяни влучили ракетою, відбувалися поминки за військовим, але в самому закладі були лише цивільні
Трагедія на Харківщині. Це не випадковість, а цілеспрямована тактика окупантів
6 жовтня, 14:51
Росія заборонила ввезення коньяку трьох марок
Росія оголосила Вірменії коньячну війну
4 жовтня, 08:24
ЗМІ з'ясували, хто вербував громадян Куби для війни проти України
ЗМІ з'ясували, хто вербував громадян Куби для війни проти України
28 вересня, 22:52
Директор платіжної компанії Німеччини допомагав РФ шпигувати за Британією – Spiegel
Директор платіжної компанії Німеччини допомагав РФ шпигувати за Британією – Spiegel
26 вересня, 21:36
Удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі
Навести ракети на штаб Чорноморського флоту Україні допомогли російські офіцери – ЗМІ
26 вересня, 10:11

Бізнес

Італійська компанія, яка працює у Криму, потрапила до списку спонсорів війни
Італійська компанія, яка працює у Криму, потрапила до списку спонсорів війни
Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості оцінила тарифні плани «Укрзалізниці»
Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості оцінила тарифні плани «Укрзалізниці»
Чи працюватимуть банки під час блекаутів: роз’яснення очільника НБУ
Чи працюватимуть банки під час блекаутів: роз’яснення очільника НБУ
«Енергоатом» має заплатити ще 3 млрд грн на фінансування пільгової електроенергії для населення у жовтні
«Енергоатом» має заплатити ще 3 млрд грн на фінансування пільгової електроенергії для населення у жовтні
Коломойський передав корпоративні права у «1+1 media» колективу групи
Коломойський передав корпоративні права у «1+1 media» колективу групи
Блокування суден у морському коридорі це прямий саботаж окремих чиновників – генеральний директор ФРТУ
Блокування суден у морському коридорі це прямий саботаж окремих чиновників – генеральний директор ФРТУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
17K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6462
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6071
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4801
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
26 жовтня, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту