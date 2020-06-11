Прем’єр розповів, скільки коштів вже використав уряд з Фонду боротьби з коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова уряду наголосив, що Кабінет міністрів у найближчі два квартали не передбачає здійснювати перегляд Державного бюджету на 2020 рік

З 65 млрд грн уряд вже використав близько 30 млрд грн, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні, 11 червня, заявив, що уряд вже використав майже половину коштів з Фонду боротьби з коронавірусом. Про це Шмигаль сказав на пресконференції на тему «100 днів уряду».

За словами Шмигаля, з 65 млрд грн уряд вже використав близько 30 млрд грн.

«Зміни в бюджет, як були прийняті в березні, ними якраз і був здійснений перерозподіл статей бюджету: в більшості кошти були забрані з капітальних затрат, перекинуті у фонд з боротьби з Covid – 19. Вони були перекинуті на виконання соціальних зобов'язань, тобто можна говорити, що за певними статтями секвестр уже відбувся», - пояснив Шмигаль.

Також голова уряду наголосив, що Кабінет міністрів у найближчі два квартали не передбачає здійснювати перегляд Державного бюджету на 2020 рік, а тим більше — його секвестр.

Як повідомлялося, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

У той же день парламент призначив на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.