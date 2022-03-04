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    Економіка та фінанси

    Американська торгова палата закликає світові компанії припинити роботу у Росії

    Американська торгова палата закликає світові компанії припинити роботу у Росії
    фото з відкритих джерел

    AmCham наприкінці лютого вже зверталася до штаб-квартир своїх членів переглянути свою діяльність у РФ

    Президент Американської торгової палати в Україні Енді Гундер закликав компанії зі США та мультинаціональні компанії закрити всі свої операції у Росії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Компанії США повинні припинити наживатися в державі-парії, яка вбиває безневинних жінок і дітей та атакує атомну електростанцію в Європі у 21 столітті», – заявив Гундер.

    AmCham наприкінці лютого вже зверталася до штаб-квартир своїх членів переглянути свою діяльність у РФ через військову агресію Росії проти України.

    Нагадаємо, що Євросоюз вирішив відключити від SWIFT російські банки: «Откритіє», «Новікомбанк», «Промсвязьбанк», «Банк Росія», «Совкомбанк», «Внешкомбанк» (ВЕБ), «ВТБ Банк». Також повідомлялося,втрати мільярдерів із Росії зросли вдвічі після нападу на Україну. До слова, компанія «Північного потоку-2» збирається оголосити про банкрутство.

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    Теги: Росія США економіка банк смерть #stoprussia
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    Американська торгова палата закликає світові компанії припинити роботу у Росії