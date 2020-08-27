Профспілка працівників вугільної промисловості вимагає від міністерства відкликати проєкт наказу про уніфікацію плати за порожній пробіг



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У профспілці вважають, що збільшення витрат на транспортування суттєво погіршить ситуацію у вугільній галузі

Ухвалення наказу Міністерства інфраструктури щодо уніфікації тарифів «Укрзалізниці» на перевезення порожніх вагонів призведе до зростання транспортних витрат підприємств вугільної галузі та підвищить ризик їх зупинки. Про це йдеться у зверненні Профспілки працівників вугільної промисловості України до прем’єр-міністра України, керівників міністерств інфраструктури та енергетики.

У профспілці зазначили, що ініціатива «Укрзалізниці» призведе до зростання транспортних витрат вугільної та енергетичної галузей.

За їх підрахунками, у випадку впровадження проєкту наказу Мінінфраструктури щодо уніфікації тарифів на перевезення порожніх вагонів, вартість перевезення палива для потреб теплових електростанцій зросте в середньому на 30-40 грн., або на 10-13%, а транспортні витрати підприємств галузі зростуть до кінця поточного року на 150 млн грн., та ще на 1 млрд грн. у наступному році.

«За умов кризи у вугільній галузі та енергетиці України в цілому таке додаткове фінансове навантаження матиме значні негативні наслідки», - наголошується в зверненні.

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Зокрема, у профспілці вважають, що збільшення витрат на транспортування суттєво погіршить ситуацію у вугільній галузі та призведе до збільшення обсягів необхідних дотацій, а також підвищить ризики зупинки діяльності підприємств, зростання безробіття та погіршення соціально-економічної ситуації в шахтарських регіонах.

Також у профспілці закликали Мінінфраструктури відкликати проєкт наказу і встановити мораторій на підвищення тарифів на залізничні перевезення до кінця 2020 року.

Нагадаємо, раніше колишній перший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи «Укрзалізниці» залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна піднімати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базовим галузям.

У той же час у Першій енергетичної асоціації України заявили, що підвищення тарифів на вантажоперевезення залізницею збільшить логістичні витрати вугледобувної галузі на 3,5 млрд грн в рік, що негативно вплине на роботу енергетичної системи країни.