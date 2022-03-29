Кремль заявив, що відключить газ Європі, якщо та не буде платити за нього в рублях

Спікер Путіна різко прокоментував небажання країн ЄС виконувати вимогу РФ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що постачання газу і нафти в Європу при небажанні платити за енергоносії в рублях здійснюватися не будуть. Але остаточне рішення буде прийнято після оголошення офіційної позиції ЄС. Про це повідомляє Тасс.

«Я не знаю, що станеться, коли вони відкинуть цю можливість. Як тільки ми дізнаємося про остаточне рішення, ми вивчимо, що можна зробити. Однак, безумовно, ми займатися благодійністю в цьому плані не маємо наміру, відправляти газ Західній Європі безкоштовно», – сказав Пєсков, коментуючи небажання країн ЄС оплачувати поставки блакитного палива в рублях.

«Немає оплати – немає газу», – додав Пєсков.

Як повідомлялося, країни Великої Сімки заявили, що не платитимуть за російський газ рублями, як того хоче Кремль.

Як повідомлялося, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.

Тим часом у світі злетіли ціни на газ після заяв Росії про оплату в рублях.

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