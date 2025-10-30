Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти масовано вдарили по енергетичній інфраструктурі України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти масовано вдарили по енергетичній інфраструктурі України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Гринчук: Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки

Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному нашому фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках. Закликаємо всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації», – наголосила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, під час повітряної тривоги в Івано-Франківську та у Бурштині на Франківщині було чутно звуки вибухів. Також вони пролунали у Дніпрі, на Хмельниччині.

Теги: Світлана Гринчук Міненерго відключення світла енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вітряна турбіна від компанії Gevi Wind
Італійці створили «розумну» вітряну турбіну: що відомо про нову розробку
17 жовтня, 16:05
Рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування
Опалювальний сезон в Україні почнеться у плановому режимі – Міненерго
13 жовтня, 15:37
Українська делегація зустрілася зі словацькими урядовцями
Словаччина надасть Україні енергетичну допомогу на пів мільйона євро
17 жовтня, 17:11
Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла
На Чернігівщині енергетики не можуть почати ремонтні роботи через постійні атаки РФ
21 жовтня, 11:29
«Укренерго» закликало громадян стежити за змінами
У частині областей запроваджено аварійні відключення – «Укренерго»
22 жовтня, 14:36
Навіть рекордні обсяги експорту не втримали ціни від обвалу, зазначив Прокіп
Надлишкові потужності і спад спеки обвалили ціни на електроенергію у вересні – експерт
5 жовтня, 15:47
Відбулася нарада президента з премʼєр-міністром
Зеленський зробив заяву про ціну на газ і мораторій на відключення світла
7 жовтня, 17:53
Аварійні відключення світла 17 жовтня 2025 року: перелік областей (оновлено)
Аварійні відключення світла 17 жовтня 2025 року: перелік областей (оновлено)
17 жовтня, 10:05
Машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши 1,8 млн запчастин і комплектуючих
За девʼять місяців ДТЕК виробив 1,8 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
17 жовтня, 17:45

Події в Україні

Втрати ворога станом на 30 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Аварійні знеструмлення 30 жовтня 2025 року запроваджено у низці областей
Аварійні знеструмлення 30 жовтня 2025 року запроваджено у низці областей
Окупанти масовано вдарили по енергетичній інфраструктурі України
Окупанти масовано вдарили по енергетичній інфраструктурі України
У декількох областях пролунали вибухи під час тривоги
У декількох областях пролунали вибухи під час тривоги
Удар по Запоріжжю: є поранені, серед них – діти (фото)
Удар по Запоріжжю: є поранені, серед них – діти (фото)
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua