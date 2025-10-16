The Telegraph: Трамп створює фонд перемоги України, який фінансуватиметься коштом Китаю

Головна Світ Політика
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп пропонує запровадити тариф на російську нафту для Китаю
фото: Getty Images

Міністр фінансів США має представити план європейським партнерам перед візитом Зеленського

Президент США Дональд Трамп працює над створенням так званого фонду перемоги України. Він фінансуватиметься коштом нових тарифів на імпорт із Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що американський лідер доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту представити план європейським партнерам напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в п’ятницю, 17 жовтня.

Бессент розповідав, що Трамп доручив йому та послу повідомити європейських союзників про ідею запровадження тарифу на російську нафту для Китаю або «українського тарифу перемоги на Китай». «Але наші українські або європейські союзники повинні бути готові приєднатися. Ми відреагуємо, якщо наші європейські партнери підтримають нас», – наголосив чиновник.

Стратегія передбачає запровадження 500% мита на імпорт із Китаю, а отримані кошти планується спрямувати на закупівлю озброєння для української армії. Дипломатичні джерела у Вашингтоні повідомили The Telegraph, що ідея запровадження санкцій проти Китаю через закупівлі російської нафти раніше зазнавала опору з боку європейських урядів.

Нагадаємо, Сенат США підтримує надання президенту Дональду Трампу повноважень запроваджувати тарифи у розмірі 500% на Китай через закупівлі російської нафти. Бессент зазначив, що, попри заяви Пекіна про намір «зберегти мир у світі», купівля китайцями російської нафти підтримує російську військову машину. За його словами, Китай закуповує 60% російських енергоресурсів, а також 90% іранських.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не буде запроваджувати додаткові тарифи на китайські товари для стримування купівлі російської нафти Китаєм, якщо Європа не введе відповідні мита на китайські та індійські товари.

Теги: США тарифи Дональд Трамп Китай

