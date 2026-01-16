Головна Світ Економіка
Британія виділяє десятки мільйонів фунтів на відновлення української енергосистеми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Британія виділяє десятки мільйонів фунтів на відновлення української енергосистеми
Кошти підуть на ремонт, відновлення, захист і виробництво енергії
фото: «Укренерго» (ілюстративне)

Сотні тисяч українців залишилися без опалення та електроенергії через обстріли РФ

Велика Британія оголосила про надання Україні додаткових 20 млн фунтів стерлінгів на відновлення та захист енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британський уряд.

«Це відбувається на тлі того, коли сьогодні в Києві Велика Британія та Україна відзначають першу річницю знакового 100-річного партнерства між двома країнами», – вказано в повідомленні.

Уряд Британії зазначив, що зараз сотні тисяч українців, включно з дітьми, залишилися без опалення та електроенергії через обстріли РФ та падіння температури по всій Україні. Кошти підуть на ремонт, відновлення, захист і виробництво енергії, щоб забезпечити електро- та теплопостачання в домівках, лікарнях і школах у складних зимових умовах.

Крім енергетичної підтримки, Лондон оголосив про розширення програми шкільного партнерства між Україною та Великою Британією. Упродовж наступних трьох років до ініціативи долучаться ще 300 шкіл, а загалом участь у програмі зможуть взяти близько 54 тис. учнів з обох країн.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що 100-річне партнерство з Україною є символом спільних цінностей і довгострокової підтримки. «Народ України не повинен сумніватися – ми будемо підтримувати вас сьогодні, завтра і протягом наступних 100 років, як у вашій країні, так і на міжнародній арені, тому що те, що відбувається в Україні, має значення для нас усіх», – каже він.

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

До слова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна скликає енергетичний «Рамштайн».

Теги: Велика Британія фінансування енергетика

