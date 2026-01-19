Головна Країна Події в Україні
РФ пошкодила п'ять важливих енергооб'єктів у Чернігівській області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Енергетики працюють над відновленням світла
фото: Міненерго (ілюстративне)

На Чернігівщині знеструмлені десятки тисяч споживачів

Протягом цієї ночі окупанти пошкодили п'ять важливих енергооб'єктів у Чернігівській області. Знеструмлені десятки тисяч споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівобленерго».

«Енергетики працюють над відновленням, однак через безпекову ситуацію цей процес може затягнутися. Набираємось терпіння і тримаємо кулачки за наших воїнів світла. Робимо усе можливе, щоб світло якомога швидше повернулося у кожну домівку», – йдеться у повідомленні.

Також уночі окупанти значно пошкодили енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. Через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин.

Зокрема, через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Теги: Чернігівщина енергетика відключення світла

