Експертка розвінчала міфи щодо «дорогої української електрики»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Експертка розвінчала міфи щодо «дорогої української електрики»
Оцінювати українські ціни вирвано з контексту чи лише за піковими періодами – некоректно, вважає Орлова
фото: depositphotos.com

Біржові ціни – лише частина тарифу: кінцева вартість електроенергії в Україні нижча за європейську – аналітикиня

В українському інформаційному полі поширюються маніпуляції про нібито вищу вартість електроенергії в Україні порівняно з країнами ЄС. Насправді такі твердження не відповідають дійсності, заявила аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова.

Вона нагадала, що біржові ціни на ринку «на добу наперед» (РДН) – це лише одна зі складових. Кінцевий рахунок для бізнесу формують також тарифи на передачу та розподіл, а також податки, які у більшості країн ЄС суттєво вищі, ніж в Україні.

«Знаєте, ціною електроенергії дуже легко маніпулювати. Чому? Цей ресурс і його ціна мають досить динамічну зміну. В одну годину доби ми маємо одну ціну електроенергії, в іншу – іншу, тобто розрахунок відбувається в залежності від годин доби», – пояснила експертка.

За її словами, оцінювати українські ціни вирвано з контексту чи лише за піковими періодами – некоректно.

«Є умовно пікові години, це, як правило, ранок та вечір, а є денні години, на які ціна просідає через те, що є профіцит в енергосистемі через великий виробіток на сонячних електростанціях», – зазначила Орлова.

Вона підкреслила, що порівняння з Європою часто використовується для викривлення ситуації.

«Щодо того, що українська електроенергія дорожча за європейську електроенергію – це, здебільшого, маніпуляція. Звичайно, бувають періоди в добі, коли українська електроенергія може бути дорожчою. Але бувають, можна побачити і суттєву різницю, коли європейська, у наших країн-сусідів – в Польщі, в Угорщині, в Словаччині – ціни значно вищі, ніж на українському ринку», – підкреслила експертка.

«Ціна досить динамічна, вона змінюється щодня, щогодини, і, відповідно, не можна сказати стало, що ось – у нас чітко дорожча електроенергія. Це не так», – підсумувала Орлова.

Нагадаємо, за даними Центру Разумкова, на початку вересня електрика в Україні коштувала дешевше, ніж у Польщі, Румунії та Словаччині. Наприклад, 5 вересня ціна в Україні становила 63,37 євро/МВт·год, тоді як у Польщі – понад 111 євро.

Теги: тарифи податки електроенергія енергетика

