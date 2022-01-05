Казахські протестувальники згадали Україну та вимагають вийти з союзів з Росією

Учасники масових протестів вимагають, щоб Казахстан вийшов зі складу СНД, ЄАЕС та інших союзів з Росією

Мітингарі висунули вимогли до влади, а президент Казахстану очолив Радбез і має намір «діяти жорстко»

Протестувальники у Казахстані висунули нові вимоги до влади країни. Тепер вони вимагають не зниження ціни на газ, а відставки всієї верхівки Казахстану та проведення політичної реформи, Про це повідомляє Telegram-канал «Протести Казахстан».

Чого хочуть протестувальники від влади Казахстану:

Негайне звільнення всіх політичних в'язнів.

Відставка та складання повноважень президента, голови Ради безпеки Казахстану, уряду та парламенту.

Створення тимчасового уряду з авторитетних та публічних громадян, які беруть участь у протесті.

Проведення тимчасовим урядом нових прозорих виборів.

Визнання років правління СРСР злочином проти пострадянських народів.

Засудження військової агресії РФ проти України та окупації Криму.

Вихід зі складу СНД, ЄАЕС та інших союзів з Росією.

До цього протестувальники вимагали зниження цін на скраплений газ, відставки уряду, зниження пенсійного віку та зниження цін на продукти.

Тим часом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час звернення до нації усунув з посади Нурсултана Назарбаєва і заявив, що бере під контроль Раду безпеки країни замість нього.

Глава держави також заявив, що у ситуації з протестами має намір «діяти жорстко».

Нагадаємо, сьогодні учасники масових антиурядових протестів у Казахстані захопили вантажівку із військовими.

Як відомо, у Казахстані відключили інтернет та мобільний зв’язок. До слова, Кремль відреагував на «газові» протести у Казахстані.

Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

Зазначимо, на тлі масових протестів та заворушень у Казахстані президент запровадив тимчасове держрегулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель. У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Нагадаємо, у Казахстані кілька днів поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на газ, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.

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