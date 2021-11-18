Газові домовленості із Росією. Очільниця Молдови розповіла подробиці

Раніше керівництву Молдови закидали таємні угоди з РФ, укладені заради отримання пільгових умов постачання газу

Президентка Республіки Молдова Майя Санду запевняє, що під час підписання договору на постачання газу країні Росією про жодні додаткові «таємні умови» не йшлося. Відповідну заяву політикиня зробила в ефірі телеканалу JurnalTV.

Відповідаючи у студії на питання журналіста, чи пов'язане підписання договору з умовами з боку Росії про те, щоб дати певні гарантії безпеки колишньому президентові Молдови Ігорю Додону, президентка Молдови наголосила: «Жодних секретних умов у договорі з «Газпромом» немає. Я б теж хотіла, щоб цей договір був опублікований, щоб не було місця для спекуляцій. Але це договір між двома економічними агентами, які вирішили, як вирішили», – повідомила вона.

Кореспондент телеканалу зазначив, що після підписання договору з «Газпромом» Додон повернувся з Москви до Кишинева. Однак Санду наголосила, що ніхто не просив гарантувати безпеку Додону і ніхто не давав таких обіцянок.

Зазначимо, що раніше колишній президент Молдови лідер проросійської Партії соціалістів Ігор Додон розповів, що країна може погасити борг перед Росією двома способами. З його слів, поточні борги Кишинева можна частково покрити за рахунок держбюджету, а частково за рахунок громадян.

Нагадаємо, Молдова стикнулася з енергетичною кризою через контракт із російським газовим монополістом, що закінчився в жовтні. Республіка хотіла укласти нову угоду на пільгових умовах, проте постачальник вимагав спершу виплатити заборгованість. 29 жовтня країні все ж таки вдалося домовитися з «Газпромом» про укладення контракту на п'ять років за умови проведення аудиту боргів у 2022 році.

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