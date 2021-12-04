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    Економіка та фінанси

    Відомий бізнесмен пояснив, хто виграв від дистанційної роботи

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    &laquo;Дистанційка&raquo; перестала подобатися тим, у кого маленькі квартири - Відомий бізнесмен пояснив, хто виграв від дистанційної роботи
    «Дистанційка» перестала подобатися тим, у кого маленькі квартири
    фото: pixabay

    Локдаун створив новий поділ для працездатного людства

    Із початком локдаунів працездатне населення розвинених країн світу розділилося на три умовні групи. Про це розповів відомий український топменеджер Петро Чернишов, підбиваючи проміжні підсумки пандемії для суспільства та бізнесу в рамках Business Wisdom Summit.

    Так, за словами бізнесмена, перша група – ті, хто, в принципі, не можуть працювати віддалено: робітники на лінії заводу, медсестри, продавці в офлайн-магазині, водії вантажівок, поліцейські... Це люди, які одержують невелику зарплату.

    Друга група – люди, які сидять в офісах: маркетологи, фінансові менеджери, директори. У них перехід на віддалену роботу викликав неймовірну радість. «Я пам'ятаю, як на початку пандемії мені знайомі казали: «Як круто, тепер сидітимемо вдома, не треба стояти в безглуздих заторах, не треба одягати костюм». Хіба що піджак – для Zооm. Однак за якийсь час вони почали усвідомлювати нові проблеми. Річ у тім, що майже всі ці люди проживають у великих містах, мегаполісах: Лондон, Нью-Йорк, Москва, Київ тощо. У всіх цих містах однаково велика ціна на нерухомість. Відповідно, у більшості цих людей дуже маленькі квартири. І раптом з'ясовується, що в одному кутку цього житла повинен сидіти чоловік, в іншому кутку – дружина, між ними десь дитина, яка також дистанційно навчається в школі. У когось по двоє дітей, а між цим всім ще є додаткова радість: собака чи кіт, який теж потребує уваги. Дуже скоро почалися сімейні скандали і «дистанційка» перестала подобатися», – зауважив Чернишов.

    Третя категорія людей – це бізнес-тренери та інші люди, які пояснюють, як влаштований світ, які пишуть статті, дають інтерв'ю. «Вони кажуть: «Усім треба працювати віддалено, це дуже просто і зручно. Ось я вирішив наступного місяця працювати віддалено: поїду до свого будинку в Іспанії чи Португалії, потім кудись в Таїланд, далі ще кудись поїду». І саме ця категорія людей створює порядок денний», – сказав топменеджер компанії «Фармак».

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    Теги: Київ нерухомість бізнес Таїланд Нью-Йорк президент чоловік дружина населення час Київстар
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    Відомий бізнесмен пояснив, хто виграв від дистанційної роботи