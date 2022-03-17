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    Економіка та фінанси

    Розплата за війну. Російські виробники сталі втратять мільярди доларів

    Європа не купуватиме російську сталь - Розплата за війну. Російські виробники сталі втратять мільярди доларів
    Європа не купуватиме російську сталь

    Російська «Сєвєрсталь» вже припинила експорт сталевої продукції до країн ЄС

    Санкції Європейського Союзу торкнуться близько 40% експорту російської сталі до Європи, а сукупні збитки її російських виробників становитимуть близько $9 млрд. Такі дані офіційно оприлюднені на головних пропагандистських ресурсах Росії, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

    Російська «Сєвєрсталь» вже припинила експорт сталевої продукції до країн Євросоюзу через санкції.

    «Сєвєрсталь» зіткнулася з відмовою європейських клієнтів від закупівель продукції через санкції щодо основного власника металургійної компанії Олексія Мордашова.

    Європейський ринок важливий для «Сєвєрсталі». Компанія постачала туди 2,5 млн тонн металу та отримувала 34% усього виторгу — близько $3,9 млрд на рік.

    Статки Мордашова станом на 24 лютого становили $23 млрд. За перший день російської військової операції в Україні його втрати склали 4,2 млрд руб. через зміну біржової вартості цінних паперів.

    Нещодавно Іспанія заарештувала яхту російського олігарха Сергія Чемезова. А ось путінський олігарх Роман Абрамович ховає свою суперяхту від санкцій.

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    Теги: ЄС росія санкції експорт війна металургія Україна #stoprussia
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    Розплата за війну. Російські виробники сталі втратять мільярди доларів