Розплата за війну. Російські виробники сталі втратять мільярди доларів

Російська «Сєвєрсталь» вже припинила експорт сталевої продукції до країн ЄС

Санкції Європейського Союзу торкнуться близько 40% експорту російської сталі до Європи, а сукупні збитки її російських виробників становитимуть близько $9 млрд. Такі дані офіційно оприлюднені на головних пропагандистських ресурсах Росії, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Російська «Сєвєрсталь» вже припинила експорт сталевої продукції до країн Євросоюзу через санкції.

«Сєвєрсталь» зіткнулася з відмовою європейських клієнтів від закупівель продукції через санкції щодо основного власника металургійної компанії Олексія Мордашова.

Європейський ринок важливий для «Сєвєрсталі». Компанія постачала туди 2,5 млн тонн металу та отримувала 34% усього виторгу — близько $3,9 млрд на рік.

Статки Мордашова станом на 24 лютого становили $23 млрд. За перший день російської військової операції в Україні його втрати склали 4,2 млрд руб. через зміну біржової вартості цінних паперів.

Нещодавно Іспанія заарештувала яхту російського олігарха Сергія Чемезова. А ось путінський олігарх Роман Абрамович ховає свою суперяхту від санкцій.

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