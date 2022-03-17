Розплата за війну. Російські виробники сталі втратять мільярди доларів
Російська «Сєвєрсталь» вже припинила експорт сталевої продукції до країн ЄС
Санкції Європейського Союзу торкнуться близько 40% експорту російської сталі до Європи, а сукупні збитки її російських виробників становитимуть близько $9 млрд. Такі дані офіційно оприлюднені на головних пропагандистських ресурсах Росії, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Російська «Сєвєрсталь» вже припинила експорт сталевої продукції до країн Євросоюзу через санкції.
«Сєвєрсталь» зіткнулася з відмовою європейських клієнтів від закупівель продукції через санкції щодо основного власника металургійної компанії Олексія Мордашова.
Європейський ринок важливий для «Сєвєрсталі». Компанія постачала туди 2,5 млн тонн металу та отримувала 34% усього виторгу — близько $3,9 млрд на рік.
Статки Мордашова станом на 24 лютого становили $23 млрд. За перший день російської військової операції в Україні його втрати склали 4,2 млрд руб. через зміну біржової вартості цінних паперів.
Нещодавно Іспанія заарештувала яхту російського олігарха Сергія Чемезова. А ось путінський олігарх Роман Абрамович ховає свою суперяхту від санкцій.