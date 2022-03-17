В Італії під арешт потрапив елітний житловий комплекс російського банкіра

У товариша Путіна Авена відібрали нерухомість

Італійська фінансова гвардія (Guardia di Finanza) у середу, 16 березня, наклала арешт на житловий комплекс на острові Сардинія, що належить колишньому російському міністру та банкіру Петру Авену, який перебуває під санкціями Європейського Союзу через вторгнення Росії до України. Про це повідомляє видання La Repubblica.

Бізнесмен фігурує в списку мільярдерів, найбільш пов’язаних із президентом РФ Володимиром Путіним і регулярно зустрічався з ним у Кремлі.

67-річний Петро Авен через запроваджені санкції нещодавно пішов у відставку з посади голови ради директорів «Альфа-банку» – найбільшого комерційного банку Росії. Раніше він був міністром міжнародної економіки в уряді президента Бориса Єльцина.

За даними журналу Forbes, олігарх має статки понад $5 млрд і займає 529-е місце серед найбагатших людей світу.

Комплекс нерухомості Maureena, на який накладено арешт, коштує приблизно €4млн. Це найстаріша вілла в маленькому селі Порто-Рафаель.

Відомо, що поблизу цього маєтку у 2015 році раптово померла дружина мільярдера – у неї стався серцевий напад на яхті.

Нагадаємо, розкішну яхту Медведчука заарештувала поліція Хорватії – ЗМІ.

Нещодавно Іспанія заарештувала яхту російського олігарха. А ось путінський олігарх Роман Абрамович ховає свою суперяхту від санкцій.

Раніше Італія заблокувала мегаяхту ще одного російського олігарха.

Кілька днів тому журналісти знайшли «золотий вагон» Медведчука. На території маєтку кума Путіна розташований справжній залізничний перон, а на пероні – вагон-ресторан.

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