Румунія знайшла альтернативу російській газовій залежності

Румунія оцінює об’єми газу у Чорному морі у 200 мільярдів кубометрів, які за нинішніми цінами, можна оцінити в понад €150 млрд

Румунія щороку споживає близько 10 мільярдів кубометрів газу

Поклади газу у Чорному морі можуть забезпечити енергетичну незалежність Румунії впродовж 20 років, за умови прийняття відповідного законодавства. Про це йдеться у звіті енергетичної компанії OMV Petrom, передає «Главком» з посиланням на Ziarul Financiar.

«Внесення змін до закону про видобуток газу на шельфі до кінця року є важливим для видобутку природного газу в рамках проєкту Neptun Deep. У контексті різкого зниження внутрішнього видобутку природного газу ми вважаємо, що чорноморський газ є рішенням для забезпечення енергетичної незалежності Румунії», – заявили представники OMV Petrom у звіті за третій квартал, нещодавно представленому на фондовій біржі.

Румунія оцінює об’єми газу у Чорному морі у 200 мільярдів кубометрів, які за нинішніми цінами, можна оцінити в понад €150 млрд. З цього об’єму близько 80 мільярдів кубометрів знаходиться в блоці Neptun Deep, яким зараз управляють OMV Petrom і Romgaz, після того, як державна компанія домовилася з американцями з ExxonMobil про придбання 50% акцій.

«Безпрецедентне подорожчання природного газу не принесло Румунії жодної користі в умовах, коли це багатство було заблоковано протягом майже трьох років у законодавчому хаосі», – йдеться у матеріалі.

Згідно з публічною інформацією, румунська економічна зона Чорного, що має запаси газу у 200 мільярдів кубометрів, може покрити національне споживання на наступні 20 років. Румунія щороку споживає близько 10 мільярдів кубометрів.

За останній рік природний газ пережив вражаючу еволюцію, відновлення європейських економік після пандемії, а попит на ресурси, який супроводжував це явище, значно перевищує виробничі можливості блоку.

Нагадаємо, Молдова та Румунія добудували газопровід в обхід України.

До слова, Україна надала Молдові газ у борг.