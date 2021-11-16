Обшук у Киви: одіозний нардеп розповів, чому до нього прийшли силовики

Нещодавно Кива привітав з днем народження російського президента Путіна

Обшук у помешканні народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви проводиться в рамках одразу декількох кримінальних проваджень.

Ідеться про справи проти Іллі Киви за державну зраду, яка була розпочата після того, як нардеп привітав з днем народження російського президента Володимира Путіна, через шапку із комуністичною символікою та через стрілянину у громадському місці, з якою Кива відзначав річницю вбивства українського політичного діяча Степана Бандери. Про це нардеп розповів у відео, яке розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Обшук у будинку, де, ймовірно, проживає Ілля Кива

«Триває системний тиск, проводять обшуки. За що? За привітання Путіна, за червону зірку і за святкування ліквідації «нацистського злочинця». Влада вважає, що це сьогодні злочини», – сказав Кива.

Нардеп зазначив, що обшук проводиться ДБР та Офісом генпрокурора у будинку, де проживає його дворічна дитина та її мати. Як відомо, Кива не одружений з матір'ю своєї доньки. Однак, очевидно, часто буває у будинку, де вона з донькою проживає.

Вранці 16 листопада стало відомо, що до народного депутата проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви вранці прийшли правоохоронці з обшуком.

Нещодавно одіозний нардеп Кива влаштував новий скандал: розстріляв портрет Бандери.

Раніше Іллю Киву затримали в українській столиці. Сам депутат надалі розповів, що його машину зупинили патрульні «за порушення, якого не було, щоби заробити грошей».

Читайте також: