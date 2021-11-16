  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Обшук у Киви: одіозний нардеп розповів, чому до нього прийшли силовики

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ілля Кива обурений, що у нього проводять обшуки - Обшук у Киви: одіозний нардеп розповів, чому до нього прийшли силовики
    Ілля Кива обурений, що у нього проводять обшуки
    скріншот з відео

    Нещодавно Кива привітав з днем народження російського президента Путіна

    Обшук у помешканні народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви проводиться в рамках одразу декількох кримінальних проваджень.

    Ідеться про справи проти Іллі Киви за державну зраду, яка була розпочата після того, як нардеп привітав з днем народження російського президента Володимира Путіна, через шапку із комуністичною символікою та через стрілянину у громадському місці, з якою Кива відзначав річницю вбивства українського політичного діяча Степана Бандери. Про це нардеп розповів у відео, яке розмістив на своїй сторінці у Facebook.

    Обшук у будинку, де, ймовірно, проживає Ілля Кива
    Обшук у будинку, де, ймовірно, проживає Ілля Кива

    «Триває системний тиск, проводять обшуки. За що? За привітання Путіна, за червону зірку і за святкування ліквідації «нацистського злочинця». Влада вважає, що це сьогодні злочини», – сказав Кива.

    Нардеп зазначив, що обшук проводиться ДБР та Офісом генпрокурора у будинку, де проживає його дворічна дитина та її мати. Як відомо, Кива не одружений з матір'ю своєї доньки. Однак, очевидно, часто буває у будинку, де вона з донькою проживає.

    Вранці 16 листопада стало відомо, що до народного депутата проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви вранці прийшли правоохоронці з обшуком.

    Нещодавно одіозний нардеп Кива влаштував новий скандал: розстріляв портрет Бандери.

    Раніше Іллю Киву затримали в українській столиці. Сам депутат надалі розповів, що його машину зупинили патрульні «за порушення, якого не було, щоби заробити грошей».

    Читайте також:
    Теги: обшук депутат Офіс Генерального прокурора Путін скандал Державне бюро розслідувань Степан Бандера Ілля Кива
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обшук у Киви: одіозний нардеп розповів, чому до нього прийшли силовики