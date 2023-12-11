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Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогноз Fitch

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогноз Fitch
Аналітики прогнозують зростання ВВП на 3,8% у 2024 році
фото: bank.gov.ua

Аналітики прогнозують зростання ВВП у 2024 та 2025 роках

Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує стабільний курс долара до гривні, низьку інфляцію та економічне зростання в Україні. Про це йдеться на сайті агентства.

Курс долара

НБУ знизив відсоткову ставку до 16% з 25% у червні і ввів політику «керованої гнучкості» обмінного курсу.

За оцінками Fitch, продовження валютних інтервенцій сприятиме підтримці широкої стабільності курсу гривні до долара США у короткостроковій перспективі, поряд із відносно поступовою лібералізацією рахунку операцій із капіталом.

Інфляція

Інфляція впала до 5,3% у жовтні з 12,8% у червні. Цьому сприяли нижчі ціни на продукти харчування та енергоносії, а також стабільність обмінного курсу.

Агентство прогнозує, що інфляція зросте в середньому до 9,1% у 2024-2025 роках, частково через базові ефекти, помірно вищі темпи зростання заробітної плати і збої у внутрішніх ланцюжках поставок.

Економічне зростання

За даними аналітиків, ВВП зріс на 5,1% у 2023 році після скорочення на 29,1% у 2022 році у зв'язку з подальшою адаптацією бізнесу до умов війни, підвищенням споживчої довіри та зростанням у сільському господарстві.

При цьому ООН повідомляє, що кількість українських біженців у 2023 році була відносно стабільною і склала 6,3 мільйона у листопаді. Fitch прогнозує уповільнення відновлення економіки до кінця року та зростання ВВП за весь рік на рівні 3,8% у 2024 році та 4,5% у 2025 році. Зростання може прискоритися внаслідок зниження інтенсивності конфлікту, значного повернення мігрантів та активнішого відновлення експортного потенціалу через чорноморські порти.

Нагадаємо, що, згідно з Держбюджетом на 2024 рік, в Україні підвищиться мінімальна зарплата, яка має прямий вплив на розмір низки податків і зборів, соціальних стандартів, гарантій і штрафів. 

Як повідомлялося, на курс долара у 2024 році в Україні вплине розмір макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

До слова, якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті.

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Теги: гроші ціни курс валют економіка

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