Розпочалася виплата підвищених пенсій: хто їх отримає

У середньому пенсію підвищено на 1895 грн

У січні 2022 року почалася виплата підвищених пенсій для непрацездатних родин загиблих захисників України та учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

З 4 січня в Україні розпочалася виплата підвищених пенсій непрацездатних родин загиблих захисників і захисниць України.

Кожному із непрацездатних батьків (матері/батькові) та дружині (чоловіку) загиблих, померлих (таких, що пропали безвісти) осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, мінімальний розмір пенсійної виплати склав 7 800 гривень.

Також було автоматично проведено перерахунок для 3 361 особи.

Підвищено виплати учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Пенсії обчислено виходячи із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2021 року.

Перерахунок автоматично проведено для 21,2 тис. осіб з числа цивільних осіб та підвищено пенсію в середньому на 2 903 гривень.

Як раніше повідомлялося, з 1 січня 2022 року українцям підвищать пенсійні виплати. Але перерахунок розміру пенсійних виплат на початку 2022 року проведуть лише трьом категоріям громадян.

До слова, важливо знати, що пенсіонерів можуть повністю позбавляти виплат: названо важливу умову.