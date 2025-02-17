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Не можу купити каву на заправці – Порошенко про санкції

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Не можу купити каву на заправці – Порошенко про санкції
Порошенко прокоментував санкції проти нього
фото: скріншот з відео

Порошенко зауважив, що санкції проти нього підривають імідж держави

Експрезидент України, народний депутат Петро Порошенко зауважив, що через заблоковані банківські рахунки він не може купити каву на автозаправній станції. Про це він зауважив інтерв'ю «УП».

«Я хотів би уникнути позиції «Що це (санкції, – «Главком») означає персонально для Порошенка?». Порошенко переживе. Хоча, звісно, є низка речей, які створюють неприємності. Наприклад, я не можу каву на заправці купити, бо заблоковані картки, заблоковані рахунки, накладені арешти на активи», – наголосив нардеп. 

Порошенко зауважив, що санкції проти нього підривають імідж держави: «Але ключове не це, а те, яку шкоду це (накладення санкцій на Порошенка, – «Главком») наносить Україні. Це безумовно підриває імідж держави».

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками. 

Адвокат Порошенка заявив, що експрезидент оскаржуватиме у Верховному суді санкції, які запровадили проти нього президент Володимир Зеленський та РНБО.

До слова, Зеленський заявив, що зніме санкції проти Порошенка, якщо виведені з країни гроші – будуть повернуті у бюджет і скеровані на Збройні Сили.

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Теги: Петро Порошенко санкції політика АЗС

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