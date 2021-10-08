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    Економіка та фінанси

    Міноборони: на потреби армії не вистачає понад 7 мільярдів

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    Міністерство оборони&nbsp;має заборгованість по виплаті одноразових винагород військовим у розмірі 2 млрд 100 млн грн - Міноборони: на потреби армії не вистачає понад 7 мільярдів
    Міністерство оборони має заборгованість по виплаті одноразових винагород військовим у розмірі 2 млрд 100 млн грн
    фото з відкритих джерел

    Для оплати винагород військовим оборонному відомству доводиться забирати гроші з інших напрямків

    На потреби армії Міністерству оборони України на сьогодні не вистачає 7,1 млрд грн. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив заступник міністра оборони Олександр Носов, пише «Укрінформ».

    «Щодо грошової винагороди за вересень, вона виплачена на 100%. Щодо нагороди за участь у бойових діях у зоні виконання (завдань в районі операції, – ред.) Об’єднаних сил, вона виконана повністю за серпень. На сьогодні ми маємо заборгованість по виплаті одноразових винагород у розмірі 2 млрд 100 млн грн. Ми повністю це виплатимо у випадку, якщо нам буде внесено зміни в проєкт закону про зміни до бюджету за 2021 рік. Тому що в цілому у нас є нестача в грошах у Міністерстві оборони в обсязі 7,1 млрд грн», – сказав Носов.

    Він наголосив, що для оплати винагород військовим оборонному відомству доводиться забирати гроші з інших напрямків.

    «Для того, щоб виплачувати винагороду всім військовослужбовцям, у тому числі одноразові виплати. Ми зараз ідемо на те, що економимо гроші на закупівлі пального та на виплаті премій вищому керівному складу Міністерства оборони», – зауважив представник Міноборони.

    Нагадаємо, на Донбасі окупанти поранили українського військового.

    Раніше СБУ показала відео допиту бойовика «ЛНР», який здався військовим.

    До цього озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами.

    Теги: ЗСУ Міноборони гроші військові фінансування
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    Міноборони: на потреби армії не вистачає понад 7 мільярдів