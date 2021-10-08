Міноборони: на потреби армії не вистачає понад 7 мільярдів

Для оплати винагород військовим оборонному відомству доводиться забирати гроші з інших напрямків

На потреби армії Міністерству оборони України на сьогодні не вистачає 7,1 млрд грн. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив заступник міністра оборони Олександр Носов, пише «Укрінформ».

«Щодо грошової винагороди за вересень, вона виплачена на 100%. Щодо нагороди за участь у бойових діях у зоні виконання (завдань в районі операції, – ред.) Об’єднаних сил, вона виконана повністю за серпень. На сьогодні ми маємо заборгованість по виплаті одноразових винагород у розмірі 2 млрд 100 млн грн. Ми повністю це виплатимо у випадку, якщо нам буде внесено зміни в проєкт закону про зміни до бюджету за 2021 рік. Тому що в цілому у нас є нестача в грошах у Міністерстві оборони в обсязі 7,1 млрд грн», – сказав Носов.

Він наголосив, що для оплати винагород військовим оборонному відомству доводиться забирати гроші з інших напрямків.

«Для того, щоб виплачувати винагороду всім військовослужбовцям, у тому числі одноразові виплати. Ми зараз ідемо на те, що економимо гроші на закупівлі пального та на виплаті премій вищому керівному складу Міністерства оборони», – зауважив представник Міноборони.

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