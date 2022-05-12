США продовжать тиск на Кремль
Держдеп обіцяє допомогу Україні, поки війна не припиниться
Оборонна допомога Україні й інструменти тиску на РФ починають доводити свою ефективність, тому США продовжать це робити, допоки не змусять Кремль припинити війну. Про це заявив на брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, пише «Укрінформ».
«Росія досі не продемонструвала жодних ознак того, що вона готова прийняти це (дипломатію – ред.) як вихід із ситуації. Тому ми продовжимо робити те, що вже довело свою ефективність»,– сказав Прайс.
Він уточнив, що Сполучені Штати й надалі надаватимуть українським партнерам допомогу у сфері безпеки й оборони, щоб вони могли відбивати жорстокі атаки росіян, захищати свої свободи, демократію й незалежність.
«Ми надалі збільшуватимемо економічні й фінансові наслідки для Кремля, а також усіх, хто сприяє цій війні», – додав Прайс.
Крім того, за його словами, США робитимуть все можливе для підтримки України й притягнення до відповідальності представників російської влади, аби спонукати Кремль до відповідальної дипломатії та діалогу, який може зменшити насильство й привести до припинення війни.
Тим часом розвідка США передбачає в Україні довгу війну на виснаження: що пише світова преса.
Раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України.