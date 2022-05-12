США продовжать тиск на Кремль

Підтримка у сфері безпеки й оборони для Києва надходитиме, щоб ми могли захищати свої свободи, демократію й незалежність

Держдеп обіцяє допомогу Україні, поки війна не припиниться

Оборонна допомога Україні й інструменти тиску на РФ починають доводити свою ефективність, тому США продовжать це робити, допоки не змусять Кремль припинити війну. Про це заявив на брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, пише «Укрінформ».

«Росія досі не продемонструвала жодних ознак того, що вона готова прийняти це (дипломатію – ред.) як вихід із ситуації. Тому ми продовжимо робити те, що вже довело свою ефективність»,– сказав Прайс.

Він уточнив, що Сполучені Штати й надалі надаватимуть українським партнерам допомогу у сфері безпеки й оборони, щоб вони могли відбивати жорстокі атаки росіян, захищати свої свободи, демократію й незалежність.

«Ми надалі збільшуватимемо економічні й фінансові наслідки для Кремля, а також усіх, хто сприяє цій війні», – додав Прайс.

Крім того, за його словами, США робитимуть все можливе для підтримки України й притягнення до відповідальності представників російської влади, аби спонукати Кремль до відповідальної дипломатії та діалогу, який може зменшити насильство й привести до припинення війни.

Тим часом розвідка США передбачає в Україні довгу війну на виснаження: що пише світова преса.

Раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України.

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