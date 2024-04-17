Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Сталевий фронт» Ахметова надав ЗСУ понад 6 тис. одиниць спецтехніки

волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
«Сталевий фронт» Ахметова надав ЗСУ понад 6 тис. одиниць спецтехніки
«Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива бізнесмена Ріната Ахметова, яка об’єднує допомогу захисникам України від його бізнесів та ФК «Шахтар»
фото: steelfront.scm.com.ua

«Сталевий фронт» надає РЕБ різним підрозділам ЗСУ, зокрема Третій штурмовій бригаді

Спецобладнання, яке закуповує мілітарна ініціатива «Сталевий фронт», необхідне для безпеки воїнів та ефективного виконання військових операцій. Кількість переданої оборонцям тактичної оптики, засобів РЕБ та іншого обладнання досягла 6 тисяч одиниць. 

Одна з найбільш нагальних потреб військових сьогодні – це засоби РЕБ, які вміють «приховувати» бійців і техніку від ворожих дронів. «Сталевий фронт» надає РЕБ різним підрозділам ЗСУ, зокрема Третій штурмовій бригаді.

«Не тільки ми освоїли стратегію боротьби із застосуванням дронів, росіяни теж дуже активно їх використовують. Обман та виведення цих БПЛА з ладу – наша головна задача. Метінвест вже почав виробляти макети військової зброї, які беруть на себе ворожі удари. А завдяки системам РЕБ бійці будуть у більшій безпеці», – пояснив представник «Сталевого фронту» Олександр Водовіз.

Крім РЕБ бійцям постійно потрібна тактична оптика – тепловізійні приціли, біноклі, прилади нічного бачення, тепловізори. Всі ці прилади необхідні, щоб якомога раніше розпізнати ворога за будь-якої погоди чи часу доби. Так великою популярністю користуються тепловізійні приціли литовського виробника Brolis, вони «бачать» майже на 3 км. Їх можна встановлювати на кулемети та великокаліберні снайперські гвинтівки, це одні з найчуттєвіших приладів на ринку. Приціли Brolis на озброєнні в армії НАТО. «Сталевий фронт» регулярно передає такі приціли спецпідрозділам ГУР. У компанії Brolis щиро захоплюються українськими воїнами і зізнаються, що працювати з Україною – велика честь.

«Ваші воїни – найпрофесійніші у світі. Бо такої повномасштабної війни не було десятиліттями. І ті результати, яких вони досягають і на снайперських гвинтівках, і на кулеметах, просто нема з чим порівнювати. Світ має вчитися у них», – вважає Крістіонас Візбарас, засновник Brolis group.

Раніше «Сталевий фронт» сповіщав, що передав захисникам країни вже 7 тисяч одиниць рацій та спецобладнання та понад 6 тисяч дронів та БПЛА різноманітних моделей.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива бізнесмена Ріната Ахметова, яка об’єднує допомогу захисникам України від його бізнесів та ФК «Шахтар».

Загалом від початку великої війни Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним понад 7,6 млрд грн.

Читайте також: «Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»
Теги: Рінат Ахметов фронт росіяни росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 квітня українські прикордонники відбили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася перетнути кордон на Сумщині
Російські війська просунулися під Авдіївкою – ISW
Вчора, 05:02
Олімпійські чемпіони Сідаков і Угуєв брали участь у пропагандистському заходу на підтримку війну
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади 10 борців, які підтримують війну
12 квiтня, 15:42
В Іжевську горіла будівля підприємства з виробництва пакетів
Атака на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
11 квiтня, 06:45
Мощун – той плацдарм, який захопили росіяни і який був величезною загрозою для Києва
Командувач Сухопутних військ пояснив, чому провалився наступ РФ на Київщині
31 березня, 22:11
У мережі шириться фейк за участі Єрмака
Україна не відкриє кордони навіть після завершення війни: мережею шириться черговий фейк
31 березня, 15:53
170 років тому союзницькі війська Британії, Франції та Османської імперії розгромили російську армію
«Константинополь за три дні». Історія, яку росіяни погано засвоїли Досвід
30 березня, 09:45
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав, що список путінської брехні «дуже довгий»
Кулеба прокоментував спроби РФ пов’язати Україну з терактом у «Крокусі»
24 березня, 15:21
22 березня стався теракт у музичному центрі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї
Стрілянина у «Крокусі». Христо Грозєв висунув свою версію
23 березня, 11:34
Уночі та зранку 22 березня російсько-окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні
Російські ракетні удари. Чого чекати українцям у найближчі тижні і місяці
22 березня, 09:50

Економіка

«Сталевий фронт» Ахметова надав ЗСУ понад 6 тис. одиниць спецтехніки
«Сталевий фронт» Ахметова надав ЗСУ понад 6 тис. одиниць спецтехніки
В Україні потрібно створити справедливу систему формування ціни на газовому ринку, – НКЦПФР
В Україні потрібно створити справедливу систему формування ціни на газовому ринку, – НКЦПФР
Як повертати ветеранів до мирного життя? Група «Метінвест» використовує ізраїльський досвід
Як повертати ветеранів до мирного життя? Група «Метінвест» використовує ізраїльський досвід
Україна на порозі фруктової кризи: садівники назвали причини
Україна на порозі фруктової кризи: садівники назвали причини
Монополія «Нафтогазу» шкодить енергетичній євроінтеграції, – нардеп
Монополія «Нафтогазу» шкодить енергетичній євроінтеграції, – нардеп
Стало відомо, у яких регіонах найвищі та найнижчі пенсії
Стало відомо, у яких регіонах найвищі та найнижчі пенсії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Рекордний паводок. Президент Казахстану втер носа Путіну
42K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
17K
У Києві вздовж лінії метро просіла дорога (фото, відео)
12K
Україна на порозі фруктової кризи: садівники назвали причини
12K
Атака на Чернігів: момент влучання потрапив на відео
7877
Паводок дістався ще однієї області Росії: оголошено масштабну евакуацію

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua