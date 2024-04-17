«Сталевий фронт» Ахметова надав ЗСУ понад 6 тис. одиниць спецтехніки

«Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива бізнесмена Ріната Ахметова, яка об’єднує допомогу захисникам України від його бізнесів та ФК «Шахтар»

«Сталевий фронт» надає РЕБ різним підрозділам ЗСУ, зокрема Третій штурмовій бригаді

Спецобладнання, яке закуповує мілітарна ініціатива «Сталевий фронт», необхідне для безпеки воїнів та ефективного виконання військових операцій. Кількість переданої оборонцям тактичної оптики, засобів РЕБ та іншого обладнання досягла 6 тисяч одиниць.

Одна з найбільш нагальних потреб військових сьогодні – це засоби РЕБ, які вміють «приховувати» бійців і техніку від ворожих дронів. «Сталевий фронт» надає РЕБ різним підрозділам ЗСУ, зокрема Третій штурмовій бригаді.

«Не тільки ми освоїли стратегію боротьби із застосуванням дронів, росіяни теж дуже активно їх використовують. Обман та виведення цих БПЛА з ладу – наша головна задача. Метінвест вже почав виробляти макети військової зброї, які беруть на себе ворожі удари. А завдяки системам РЕБ бійці будуть у більшій безпеці», – пояснив представник «Сталевого фронту» Олександр Водовіз.

Крім РЕБ бійцям постійно потрібна тактична оптика – тепловізійні приціли, біноклі, прилади нічного бачення, тепловізори. Всі ці прилади необхідні, щоб якомога раніше розпізнати ворога за будь-якої погоди чи часу доби. Так великою популярністю користуються тепловізійні приціли литовського виробника Brolis, вони «бачать» майже на 3 км. Їх можна встановлювати на кулемети та великокаліберні снайперські гвинтівки, це одні з найчуттєвіших приладів на ринку. Приціли Brolis на озброєнні в армії НАТО. «Сталевий фронт» регулярно передає такі приціли спецпідрозділам ГУР. У компанії Brolis щиро захоплюються українськими воїнами і зізнаються, що працювати з Україною – велика честь.

«Ваші воїни – найпрофесійніші у світі. Бо такої повномасштабної війни не було десятиліттями. І ті результати, яких вони досягають і на снайперських гвинтівках, і на кулеметах, просто нема з чим порівнювати. Світ має вчитися у них», – вважає Крістіонас Візбарас, засновник Brolis group.

Раніше «Сталевий фронт» сповіщав, що передав захисникам країни вже 7 тисяч одиниць рацій та спецобладнання та понад 6 тисяч дронів та БПЛА різноманітних моделей.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива бізнесмена Ріната Ахметова, яка об’єднує допомогу захисникам України від його бізнесів та ФК «Шахтар».

Загалом від початку великої війни Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним понад 7,6 млрд грн.