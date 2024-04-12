Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат

Швеція обіцяє фінансово допомогти біженцям з України

Уряд Швеції оголосив про розробку нового законопроєкту, який має значно розширити підтримку українських біженців, зокрема через надання можливості отримання шведського номера соціального страхування. За словами міністра міграції Марії Мальмер Стенергард, це рішення надасть українцям доступ до ширшого спектру державних послуг, включаючи систему охорони здоров'я та банківські послуги через BankID. Про це пише TV4.

Крок є частиною ширшої ініціативи уряду щодо інтеграції біженців, що включає не лише медичне обслуговування, а й доступ до освітніх програм та служб зайнятості. Міністр наголосила, що українці також зможуть користуватися послугами навчання шведської мови, що є важливим аспектом їхньої адаптації в новій країні. Важливою складовою проєкту є також підвищення добових виплат українським біженцям. Якщо на сьогоднішній день щоденна ставка становить 71 шведську крону (приблизно 6,28 євро), то із запровадженням нових правил ця сума збільшиться до 308 крон (27,26 євро), що зробить місячний дохід біженців приблизно у 818 євро.

Ці заходи спрямовані на осіб, які перебувають у Швеції більше року і планують залишитись на більш тривалий термін. Законопроєкт має бути винесений на широке обговорення у суспільстві та парламенті і, за прогнозами, може набути чинності вже цієї осені. Очікується, що ці зміни стануть суттєвим кроком у напрямі підтримки української громади у Швеції, яка стикалася з низкою викликів внаслідок війни в Україні.

Нагадаємо, що влада Швеції визнала, що українські біженці отримали в країні зовсім не те, на що розраховували і живуть у стані надзвичайної бідності. Але тепер українців просять почекати ще 8 місяців до майже чотириразового збільшення грошового забезпечення. Про це писав ресурс TV4.

Понад 50 тис. українських громадян прибули до Швеції з того часу, як Росія розпочала криваве повномаштабне вторгнення. Ситуація для українців у Швеції описується гуманітарними організаціями, як критична, оскільки щоденної допомоги у розмірі 71 крон (262 грн) їм критично не вистачає ні на їжу, ні на одяг.