SkyUp почав літати до Тель-Авіва: розклад та ціни на квитки
Квиток з Києва до Тель-Авіва коштує від 1738 гривень
Український лоукостер SkyUp здійснив свій перший рейс з Києва до Тель-Авіва. Поки що рейси зі столиці виконуватимуться двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі.
Як повідомляє пресслужба перевізника, згодом авіакомпанія планує збільшити частоту польотів до трьох, а згодом і до чотирьох разів на тиждень – у вівторок, середу, четвер і неділю. Також SkyUp планує розширити список локації з яких можна вилетіти до Тель-Авіва.
Як повідомляють у SkyUp, від 15 грудня 2021 року окрім Києва до Тель-Авіва також можна буде вилетіти з Одеси, рейси здійснюватимуться щосереди.
З 31 березня 2022 року заплановані рейси зі Львова, а з 26 травня 2022 року – з Харкова.
Квитки вже можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії. Їх вартість варіюється в залежності від міста вильоту:
- Київ – Тель-Авів від 1738 гривень.
- Тель-Авів – Київ від 2018 гривень.
- Одеса – Тель-Авів від 1299 гривень.
- Тель-Авів – Одеса від 1480 гривень.
Із 1 листопада на територію Ізраїлю можуть в'їхати іноземні туристи, які:
- не перебували у «червоній» країні за 14 днів до прильоту в Ізраїль, а перевірити статус країни можна за посиланням;
- щеплені вакциною, визнаною ВООЗ;
- здали ПЛР-тест щонайбільше за 72 години до відправлення та додатковий ПЛР-тест тест по прибуттю.
Також напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма.
До слова, найбільший лоукостер Європи запускає прямий рейс зі Львова в Манчестер.
Зазначимо, раніше відомий лоукостер Ryanair повідомив про «агресивну експансію» в Україні.