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    Економіка та фінанси

    SkyUp почав літати до Тель-Авіва: розклад та ціни на квитки

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    Поки що рейси з Києва до Тель-Авіва виконуватимуться двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі - SkyUp почав літати до Тель-Авіва: розклад та ціни на квитки
    Поки що рейси з Києва до Тель-Авіва виконуватимуться двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі
    фото: Avianews

    Квиток з Києва до Тель-Авіва коштує від 1738 гривень

    Український лоукостер SkyUp здійснив свій перший рейс з Києва до Тель-Авіва. Поки що рейси зі столиці виконуватимуться двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі.

    Як повідомляє пресслужба перевізника, згодом авіакомпанія планує збільшити частоту польотів до трьох, а згодом і до чотирьох разів на тиждень – у вівторок, середу, четвер і неділю. Також SkyUp планує розширити список локації з яких можна вилетіти до Тель-Авіва.

    Як повідомляють у SkyUp, від 15 грудня 2021 року окрім Києва до Тель-Авіва також можна буде вилетіти з Одеси, рейси здійснюватимуться щосереди.

    З 31 березня 2022 року заплановані рейси зі Львова, а з 26 травня 2022 року – з Харкова.

    Квитки вже можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії. Їх вартість варіюється в залежності від міста вильоту:

    • Київ – Тель-Авів від 1738 гривень.
    • Тель-Авів – Київ від 2018 гривень.
    • Одеса – Тель-Авів від 1299 гривень.
    • Тель-Авів – Одеса від 1480 гривень.

    Із 1 листопада на територію Ізраїлю можуть в'їхати іноземні туристи, які:

    • не перебували у «червоній» країні за 14 днів до прильоту в Ізраїль, а перевірити статус країни можна за посиланням;
    • щеплені вакциною, визнаною ВООЗ;
    • здали ПЛР-тест щонайбільше за 72 години до відправлення та додатковий ПЛР-тест тест по прибуттю.

    Також напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма.

    До слова, найбільший лоукостер Європи запускає прямий рейс зі Львова в Манчестер.

    Зазначимо, раніше відомий лоукостер Ryanair повідомив про «агресивну експансію» в Україні.

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    Теги: Ізраїль туризм ціни літак авіаперевезення SkyUp мандрівка квиток
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    SkyUp почав літати до Тель-Авіва: розклад та ціни на квитки