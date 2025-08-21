Як змінилась ціна долара і євро: курс валют на 21 серпня

Вартість долара зросла, однак євро впав в ціні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 21 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

Курс долара на 21 серпня 2025 року встановлено: 41,3782 грн за $1.

Курс євро на 21 серпня 2025 року встановлено: 48,1684 грн за €1.

Курс польського злотого на 21 серпня 2025 року встановлено: 11,3387 грн за zł1.

Курс англійського фунта стерлінгів на 21 серпня 2025 року встановлено: 55,7571 грн за £.

Курс японської єни на 21 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара

Динаміка курсу валют станом на 21 серпня фото: Скриншот даних Нацбанку

Нагадаємо, курс долара станом на 20 серпня становив 41,3557 грн за $1. Євро станом на 20 серпня 2025 року коштувало 48,3241 грн за €1.

Нагадаємо, в Україні планується впровадження цифрової гривні. Це нова форма грошей, яка поєднає в собі елементи безготівкових і готівкових грошей. Вона стане новою альтернативною формою грошей поряд з традиційними готівкою та безготівковими платежами. Цифрова гривня дозволить здійснювати автоматичні платежі за певних умов, наприклад, програми підтримки від держави, такі як «єКнига» і «єВідновлення».

Зазначимо, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13439-3, яким внесла зміни до держбюджету на 40 млрд грн.

За законопроєкт проголосували 223 депутати. Він стосується переважно невійськових видатків.