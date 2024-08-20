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20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На заході небо має червоний відтінок – скоро розпочнуться заморозки
фото з відкритих джерел

Сьогодні не слід залишати малих дітей самих у кімнаті

20 серпня відзначається Міжнародний день медичного транспорту, Всесвітній день лінії, Всесвітній день москітів. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Самуїла. 

Міжнародний день медичного транспорту

20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Коли ми чуємо про медичний транспорт, перше, що спадає на думку, – це яскраво-червоний автомобіль швидкої допомоги, який мчить на порятунок. І це цілком справедливо, адже саме ці машини найчастіше асоціюються з екстреною медичною допомогою. Однак медичний транспорт – це набагато більше, ніж просто «швидка».

Коріння цього свята сягають часів Першої світової війни, коли стали очевидними життєво важливі потреби у швидкій евакуації поранених з поля бою. Спеціальні транспортні засоби, обладнані для надання першої медичної допомоги прямо на місці, врятували безліч життів.

З того часу медичний транспорт пройшов довгий шлях розвитку, трансформувавшись у складну систему, що включає не лише автомобілі швидкої допомоги, а й спеціалізовані транспортні засоби для перевезення пацієнтів з різними захворюваннями.

Медичний транспорт – це не лише про екстрену допомогу. Існує цілий ряд спеціалізованих транспортних засобів, призначених для перевезення пацієнтів з певними захворюваннями.

Наприклад, діалізні автомобілі дозволяють проводити процедуру гемодіалізу прямо в дорозі, забезпечуючи пацієнтам необхідну терапію навіть за відсутності стаціонару.

Міжнародний день медичного транспорту – це важлива подія, яка нагадує нам про тих, хто працює в цій галузі. Це люди, які щодня ризикують своїм життям, щоб врятувати інших. Це медики, водії, диспетчери – всі вони є невід'ємною частиною системи охорони здоров'я.

Всесвітній день ліні

20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

20 серпня – це день, коли ми запрошуємо вас приєднатися до глобального свята ліні. Цей день, що народився у сонячній Колумбії, став своєрідним протестом проти нескінченного гону за успіхом і досконалістю, який панує в сучасному світі.

У наш час, коли ми постійно поспішаємо, прагнемо встигнути все і відразу, лінь часто сприймається як щось негативне, як прояв слабкості.

Однак насправді лінь – це природний стан організму, який сигналізує про потребу у відпочинку. Це як червоний сигнал світлофора, який говорить нам: «Зупинись, відпочинь, перезаряди акумулятори».

Всесвітній день ліні – це не про те, щоб стати ледарем і нічого не робити все життя. Це про те, щоб навчитися цінувати моменти спокою, про те, щоб дозволити собі просто бути. Це про те, щоб знайти баланс між роботою і відпочинком.

У цей день ми заохочуємо вас відкласти всі справи, відключити телефон, вийти на природу або просто загорнутися у плед і почитати улюблену книгу. Немає нічого поганого в тому, щоб провести день в ліжку, мріючи про щось приємне. Адже саме в такі моменти до нас приходять найкращі ідеї.

Всесвітній день москітів

20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

20 серпня світ відзначає Всесвітній день москітів – день, присвячений маленьким, але надзвичайно небезпечним комахам. Це свято було засноване на честь видатного британського лікаря Рональда Росса, який у далекому 1897 році зробив революційне відкриття: він довів, що москіти роду Anopheles є основними переносниками збудника малярії.

Це відкриття стало проривом у боротьбі з однією з найдавніших і найнебезпечніших хвороб людства. За свій внесок Росс отримав нобелівську премію з фізіології та медицини у 1902 році. 

Основна мета цього дня – підвищити обізнаність про небезпеку, яку несуть москіти, та про хвороби, які вони переносять, такі як малярія, лихоманка Денге, лихоманка Західного Нілу та інші. Цього дня проводяться різноманітні просвітницькі заходи, спрямовані на інформування населення про методи профілактики та боротьби з цими хворобами.

Яке сьогодні релігійне свято

20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

20 серпня православні християни вшановують пам'ять святого пророка Самуїла, чиє життя є яскравим прикладом віри, відданості Богу та служіння людям. Історія Самуїла – це зворушлива оповідь про материнську любов, Божу милість та виконання обітниці.

Анна, мати Самуїла, довго молилася про дитину. Коли її молитва була почута, вона дала обітницю присвятити сина Господу. І справді, юний Самуїл з ранніх років служив у храмі, де отримав від Бога особливу благодать. Він став пророком, голосом Божим на землі, який сповіщав волю Божу людям.

Самуїл відіграв важливу роль в історії ізраїльського народу. Він був суддею, пророком і помазав на царство перших царів Ізраїлю – Саула і Давида. Завдяки його мудрості та праведності Ізраїль пережив період відродження і зміцнення. Його життя і діяння описані у Першій і Другій книгах Самуїлових у Біблії.

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Що не можна робити цього дня

  • Не слід залишати малих дітей самих в кімнаті.
  • Заборонено лаятися та лихословити.
  • Не можна стригти волосся та нігті.

Народні прикмети

  • Високо і неквапливо летять журавлі – осінь буде теплою;
  • миші перебралися з полів у хлів – зима буде холодною;
  • проливний дощ – осінь буде погожою;
  • на заході небо має червоний відтінок – скоро розпочнуться заморозки.

Пам’ятні події 20 серпня

  • 1619 – голландський корабель доставляє до Америки перших 20 африканських тубільців, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун;
  • 1627 – виходить перший словник української мови;
  • 1741 – Аляска відкривається данським мореплавцем, капітаном-командором Вітусом Берингом;
  • 1809 – арештованого французами Папу Римського Пія VII перепроваджують із Савони до Гренобля;
  • 1864 – в Японії стається інцидент біля Імператорських воріт;
  • 1868 – у США офіційно завершується війна Півночі і Півдня;
  • 1896 – у Києві відбувається освячення кафедрального собору святого Володимира;
  • 1925 – засновують Канівський музей-заповідник «Могила Т. Г. Шевченка»;
  • 1991 – Естонія проголошує свою незалежність від СРСР;
  • 1996 – президент США Білл Клінтон встановлює мінімальну заробітну плату в країні – 5,15 долара за годину.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір.

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Теги: свято свята Україна церква православна церква

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