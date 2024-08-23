Голова ради Асоціації відновлюваної енергетики пояснив, чому вночі виникав дефіцит електрики

Експерт наголосив, що прайс-кепи заважають розвитку розподіленої генерації та призводять до того, що у нічні години у побутових споживачів може виникати дефіцит електрики

Встановлені на енергоринку прайс-кепи створюють штучний дефіцит електрики вночі – Станіслав Ігнатьєв

Через встановлені на українському ринку електроенергії цінові обмеження (прайс-кепи – ред.) вночі виникав штучний дефіцит електрики. Про це заявив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation Станіслав Ігнатьєв.

Він розповів, що нічний прайс-кеп на українському енергоринку є нижчим, ніж ринкова ціна на електроенергію в Європі, яку європейці готові експортувати в Україну.

«Ми мали всередині українського ринку дефіцит електроенергії. І якраз верхні прайс-кепи, які були нижчі, ніж оптова ціна електрики у нічний час в Європі, призвели до того, що був створений штучний дефіцит. Оскільки ані приватним, ані державному трейдеру було економічно невигідно закуповувати електроенергію в Європі для покриття нічного дефіциту», – пояснив Ігнатьєв.

Експерт наголосив, що прайс-кепи заважають розвитку розподіленої генерації та призводять до того, що у нічні години у побутових споживачів може виникати дефіцит електрики.

Раніше повідомлялося, що для розвитку енергоринків потрібно зменшити втручання держави у них і вони мають працювати за конкурентними та ринковими правилами.