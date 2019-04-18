Справа Приватбанку. Зеленський побожився: захищатиме інтереси держави, а не Коломойського



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Володимир Зеленський

Соня Кошкіна запитала Володимира Зеленського, чи отримає Ігор Коломойський компенсацію за ПриватБанк. Кандидат в президенти відповів загальними фразами

Володимир Зеленський пообіцяв, що не буде захищати інтереси Ігоря Коломойського, перебуваючи на посаді президента України. Про це він заявив в прямому ефірі програми «Право на владу», відповідаючи на питання журналістки Соні Кошкіної.

«Я з паном Коломойським говорю суто з нашого партнерства з каналом 1+1. І з приводу ПриватБанку, які б там не були дії, я буду на захисті України», - пояснив свій зв’язок з екс-власником ПриватБанку кандидат в президенти.

При цьому він додав, що президент не повинен впливати на суд.

«Я вам гарантую, що зроблю все, щоб ПриватБанк був стабільним банком в Україні», - намагався надати відповідь кандидат в президенти.

На питання, чи отримає Коломойський $2 млрд (олігарх заявляв, що хоче отримати статутний капітал ПриватБанку в 2 млрд – Прим.), Зеленський відповів жартом: «В немає $2 млрд, щоб їх віддавати».

Потім він уточнив, що не буде приймати участь в жодних корупційних схемах, щоб комусь потім щось повертати.

«Чесно кажучи мені зараз все рівно, про що зараз думає, згадує чи забуває Ігор Валерійович», - сказав Зеленський, після чого Соня Кошкіна засміялась.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави. На думку суду, процедура виведення ПриватБанку з ринку порушувала норми чинного законодавства.

Мінфін вже заявив, що будуть подавати апеляцію на це рішення.