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Влада Пензенської області Росії заборонила в’їзд Джо Байдену та його родині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Влада Пензенської області Росії заборонила в’їзд Джо Байдену та його родині
Байдену та його дружині тепер ніколи не побачити Пензи
фото з відкритих джерел

Наказ про заборону видав губернатор регіону Олег Мельниченко

Американському президенту Джо Байдену та його родині заборонили в'їзд до Пензенської області Росії. Причина такого рішення – позиція голови Білого дому. Про це заявив губернатор регіону країни-акресора Росії Олег Мельниченко.

За його словами, в'їзд на територію регіону він заборонив президенту США своїм наказом. Мовляв, область «не вітає на своїй території людей, які дозволяють прямі образи на адресу Росії та її населення».

«Нам такі люди не потрібні. Пензенці завжди славилися своєю чуйністю до чужих бід, добротою та чесністю. Усіх цих якостей у Байдена немає», – написав Олег Мельниченко.

Влада Пензенської області Росії заборонила в’їзд Джо Байдену та його родині фото 1

Російський губернатор також висловив сподівання, що його рішення підтримають жителі Пензенської області.

Нагадаємо, 24 лютого Міністерство фінансів США заявило, що застосувало «одну з найбільш значущих санкцій», щоб придушити тих, хто допомагає Москві у війні проти України. Обмеження застосовані до понад 200 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і в країнах Європи, Азії та Близького Сходу.

Також Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти Росії. До санкційних списків увійшла 121 фізична та юридична особа з РФ. 

Раніше Польща, яка виступає за посилення санкційного режиму для РФ, погодилася схвалити пакет за «шістьма гарантованими умовами», які передбачають включення до списку санкцій осіб, відповідальних за депортацію українських дітей до Росії, посилення роботи з білоруських санкцій, подальшу роботу над санкціями щодо атомної галузі, застосування санкцій до російських діамантів, спеціальний механізм, що контролює рівень диверсифікації імпорту синтетичного каучуку в ЄС та початок роботи із притягнення до відповідальності 150 російських пропагандистів, список яких було запропоновано Польщею.

Теги: Польща населення 24 лютого

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