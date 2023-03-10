Ризик ядерної війни та таємні переговори на «Азовсталі»: головне за ніч

Напруга між Ізраїлем та Іраном може перерости у нову війну, наслідки якої відчує весь світ

Міністр оборони США повідомив, що найближчим часом розпочнеться військова операція Ізраїлю проти Ірану. Тель-Авів наголошує на світовій зогрозі ядерної війни, якщо не зупинити Тегеран. Тим часом журналісти оприлюднили подробиці таємних переговорів української та російської сторін, завдяки яким припинився штурм «Азовсталі» в Маріуполі. Також стало відомо, що через вечірні обстріли Запоріжжя у місті пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. «Главком» зібрав головні події ночі проти 10 березня.

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Назріває ядерна війна?

Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі з прем'єром-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху підтвердив, що військова операція Ізраїлю проти Ірану розпочнеться найближчим часом.

Водночас ізраїльський прем’єр наголосив, що якщо не перешкодити Ірану виробляти атомну зброю, світ гарантовано сколихне ядерна війна. США та Ізраїль посилюють співпрацю, щоб протидіяти наявним загрозам.

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Таємні переговори на «Азовсталі»

Із квітня 2022 року українська та російська сторони вели таємні переговори щодо припинення облоги металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі та евакуації українських цивільних і військових. Операцією з боку України керувало Генеральне управління розвідки й особисто його очільник Кирило Буданов. Посередником переговорів на ранніх етапах став нардеп та член депутатської групи «Довіра» Олександр Ковальов. Від Росії перемовини здійснювали генерал-лейтенант Володимир Алексєєв і генерал-майор Олександр Зорін, які народилися в Україні.

Обстріл Запоріжжя

Ввечері 9 березня окупанти обстріляли Запоріжжя. Унаслідок прильотів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, 20 тисяч абонентів було знеструмлено. Також пошкоджені два заклади освіти.

Арешт Бичкова

Служба безпеки України затримала колишнього генерального директора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова. Обвинувачений неодноразово відмовляв Нацгвардії у спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд на території аеродрому, що призвело до захоплення об’єкта противником, загибелі та поранень рятувальників Державної служи з надзвичайних ситуацій, пошкодження та знищення майна і літаків підприємства, включно з АН-225 «Мрія». Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Теракт у Гамбурзі

У німецькому Гамбурзі ввечері 9 березня сталася стрілянина, у результаті якої загинуло щонайменше семеро осіб. Також відомо про 24 поранених. Місцем злочину стала церква Свідків Єгови.